Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin STAR HACK hackathonu için başvurular devam ediyor

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 10 - 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hackathon etkinli ğ i için ba ş vurular 29 Kasım Pazartesi saat 12.00’ye kadar devam ediyor.

İstanbul’da Nonstop ESports Arena’da düzenlenecek STAR HACK etkinliğinde, sürdürülebilir teknolojiye yönelik geliştirilecek projeler yarışacak.

STAR HACK’te ilk 3’e giren takımlar toplamda 80.000 TL nakit ödülün yanı sıra çok değerli sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, inovasyon ve yaratıcılığa verdiği değeri, “STAR HACK” adıyla düzenleyeceği hackathon’da bir kez daha gözler önüne seriyor. 10 -12 Aralık tarihleri arasında Demirören AVM’de yer alan Nonstop Esports Arena’da düzenlenecek “STAR HACK” hackathon etkinliğine başvurular devam ediyor. Etkinliğin ilk günü olan 10 Aralık’ta teknik ve proje mentorları ile buluşacak olan katılımcılar, takip eden iki gün boyunca sürdürülebilir teknoloji çözümlerine odaklanacaklar ve bu konuda ürün, hizmet geliştirmek için yarışacaklar. 12 Aralık günü gerçekleşecek jüri değerlendirmeleri ile ilk üçe giren takımlar ödüllerin sahibi olacak.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin “STAR HACK” etkinliğine katılmak isteyenler, başvurularını takım olarak https://www.hackathon.mercedes-benz.com.tr adresinden 29 Kasım saat 12.00’ye kadar gerçekleştirebilirler. Etkinlik hakkındaki gelişmeler ve duyurular ise Mercedes-Benz Otomotiv’in Linkedln hesabı üzerinden de ayrıca paylaşılıyor.

Yarışmada birinci olan takıma 40.000 TL, ikinci olan takıma 25.000 TL, üçüncü olan takıma ise 15.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2.000 TL’lik teknoloji ürünleri kapsamında hediye çeki verilecek.

Hackathon nedir?

Hackathon’lar özellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin ilgi gösterdiği ve yazılım projeleri, donanımlar geliştirilerek, fark yaratacak çözümler üretilen bir tür mesleki yarışmalara verilen addır. Etkinlikte, ortak bir konuya ilgi duyan kişiler bir araya gelerek, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen konuyla ilgili, ortaya yeni-inovatif bir ürün çıkarmaya çalışırlar.