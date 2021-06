Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP Teknoloji Paneli’nde Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri ve mezunları ile bir araya geldi. Öğrenciler, düzenlenen bu panelde Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin kariyer fırsatlarını öğrenirken SAP (System Analysis Program Development) teknolojileri ile SAP’nin dijital dönüşüme katkıları konularında da bilgi sahibi oldu.

Türk-Alman Üniversitesi Endüstri İlişkileri Koordinatörlüğü organizasyonunda düzenlenen SAP Teknoloji Paneli, Mercedes-Benz Otomotiv, SAP Türkiye ve NTT Data Business Solutions Türkiye yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. SAP teknolojileri ve bu teknolojinin sunduğu kariyer imkanlarının konuşulduğu online panelde, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, SAP Türkiye SAP Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı ve NTT Data Business Solutions Türkiye’den Proje Hizmetleri ve AMS Genel Müdürü Amere Oakman konuşmacı olarak yer aldı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz: “Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak her yıl büyüyerek, servis ve ürün portfolyomuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılının sonunda kurulan, Daimler Mobility organizasyonu için bir yazılım geliştirme üssü olacak Daimler Mobility Global Tech-Hub hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda Daimler Mobility Global Tech-Hub’da çalışmak üzere, 2021 yılında yazılım geliştirme uzmanları istihdam edeceğiz. Bunun yanı sıra ayrıca SAP danışmanları da istihdam edeceğiz. Ekibimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bu dönemde Türk-Alman Üniversitesi ile düzenlemiş olduğumuz SAP Teknoloji Paneli ile Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni tanıtabildik. Ayrıca kendilerine sunduğumuz kariyer fırsatlarımızdan bahsettik.” dedi.

Engindeniz sözlerine şöyle devam etti: “Daimler, önümüzdeki 5 yıl içinde bütün alanlarda önemli bir dijitalleşme yaşayacak ve bulut sistemine geçişler olacak. Tüm bu süreçlerde de desteğe ihtiyaçları olacak. Bu noktada da biz Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şirketlerin dijitalleşme yolculuklarında SAP öncü bir rol oynayacak. Çünkü dijital dönüşümde, yapay zekaya gidişte yani gelecekte yapacağımız birçok şeyi yine teknolojinin desteği ile yapacağız. Bu yoldaki en önemli yol arkadaşlarımızdan biri SAP. SAP de bu alanda dönüşmeye devam ediyor. Biz de onu desteklemeye yani o alanda kendimizi eğitmeye ve kendi müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

NTT Data Business Solutions Türkiye, Proje Hizmetleri ve AMS Genel Müdürü Amere Oakman: “NTT DATA Business Solutions olarak sürekli gelişen ve büyüyen bir ekibe sahibiz. Güçlenen çözüm ortaklıklarımız, katma değerli servislerimiz ve kullanıma hazır uygulamalarımız ile hizmet verdiğimiz kurumların dijital dönüşüm yolculuklarını, yenilikçi iş modelleri ile güçlendiriyoruz. SAP çözüm ve uygulamalarını, nitelikli pek çok projemiz ile gerek Türkiye gerek dünya genelinde çok önemli bir konuma taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Mercedes-Benz Otomotiv, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi ile birlikte Türkiye’de hayata geçirdiğimiz iş modeli tüm dünyaya referans olacak nitelikte bir çalışma. Küresel IT Çözümleri Merkezi ve NTT DATA gibi iki büyük gücün dünyaya örnek olan bu uygulamaları, nitelikli uzman ekiplerimiz ve genç yeteneklerimizin istihdamının desteklendiği modeller ile hayata geçiriyor olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır.” dedi.

Türkiye'deki yerel iş ortağı ekosistemi ile birlikte 5.000’in üzerinde SAP Danışmanı istihdam edildiğinin altını çizen SAP Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı ise şunları söyledi: “Ekosistemimizde yer alan danışman sayısı müşterilerimizde SAP alanında ve pazarda serbest olarak çalışan arkadaşlarımızı da eklediğimizde iki katına çıkıyor. Türkiye’de bu geniş ekosistemimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ülkemizin teknolojide global arenada gücüne güç katmak için de önemli adımlar atıyoruz. Bunun bir örneği olarak, SAP’nin dünya genelinde sadece 20 ülkede yazılım geliştirme merkezi var ve bunlardan biri de Teknopark İstanbul’da. SAP Türkiye Yazılım Geliştirme Merkezi 2013 yılından bu yana büyük veri alanında çalışıyor. Tüm dünyada müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz SAP Data Intelligence Büyük Veri Çözümü’nün en önemli bileşenleri bu merkezde Türk mühendisler tarafından yazılıyor.”

Ülke olarak hızla dijitalleşirken bir yandan da dijital teknolojiler alanında yetkinliğe sahip genç nesiller yetiştirmenin önemine değinen Benlidayı, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de 2018 yılında bu yana SAP Genç Profesyoneller Programı ile bir eğitim seferberliği başlattık. Bu program ile üniversiteden yeni mezun gençleri SAP’nin en yeni teknolojileri ve kişisel becerilerle donatıyoruz. Bugüne kadar 150 genç mezun oldu ve bu gençlerin neredeyse tamamı SAP iş ortaklarında veya müşterilerinde istihdam edildi. Gençlerin kısa bir sürede ve hızla işe yerleşmesi, programın başarısını da ortaya koyuyor. Diğer yandan yeni başlatacağımız projeler için de çalışmalarımız devam ediyor.”

İstihdama aralıksız destek

2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 400’ün üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi, hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel adaylara istihdam olanağı yaratıyor. İşe alınacak SAP ve yazılım geliştirme uzmanları için farklı yetkinlikler aranıyor. Back-End, Front-End ve Full-Stack yazılım geliştirme alanlarında, başlangıç veya ileri seviyede tecrübeye sahip, İngilizce seviyesi ileri derecede olan tüm yazılımcıların başvuruları bekleniyor.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, yazılım geliştirme uzmanlarının yanı sıra SAP danışmanları da istihdam edecek. Bu kategoriye başvuracak uzmanlarda farklı SAP (MM, SD, WM, QM, FI, PP vs) modüllerinde deneyim, ileri seviyede Almanca ve İngilizce bilgisi isteniyor. Başvurulan pozisyona göre aranan tecrübe seviyesi de farklılık gösteriyor.

Küresel IT Çözümler Merkezi’nin Rollout tarafında, Mercedes-Benz kullanıcılarının araçları ile doğrudan etkileşime geçmesine imkân tanıyan, Mercedes Me Connect odağında uluslararası yaygınlaştırma projeleri geliştiriliyor. Ekibe katılacak yeni çalışanlar tüm dünyada, mobil uygulamanın geliştirilmeye başlamasından yayınlanana kadar olan tüm süreçte, uygulama sahiplerine yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verecekler.

Toplamda ek 100 kişilik istihdam gerçekleştirecek olan Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin iş pozisyonlarına başvurmak isteyenler https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/the-brand/ik.pi.html/the-brand/ik/ik-ana-sayfa/ofis-kariyer-firsatlari web sitesinden ve Mercedes-Benz Otomotiv LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mercedesbenzotomotiv/jobs/ sayfasından ilanlara ulaşabilecekler.

SAP Nedir?

Ürünleri, işletmelerin müşteri ve iş etkileşimlerini izlemelerine izin veren bir Alman yazılım şirketi tarafından geliştirilmiştir. SAP, özellikle Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve veri yönetimi programlarıyla ünlüdür. SAP, Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler’in kısaltmasıdır. SAP, Sistemler (Systems), Uygulamalar (Application) ve Ürünler'in (Product) kısaltmasıdır.