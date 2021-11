Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, STAR HACK ile hackathon heyecanını başlatıyor

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, 10-12 Aralık tarihleri arasında ikinci hackathon etkinliğini, “Innovate! Be Responsible For Sustainability” (“Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol”) konu başlığı ile düzenleyecek.

İstanbul’da yer alan Demirören AVM’de düzenlenecek STAR HACK etkinliğinde, sürdürülebilir teknolojiye yönelik geliştirilecek projeler yarışacak.

STAR HACK’te ilk 3’e giren takımlar toplamda 80.000 TL nakit ödülün yanı sıra çok değerli sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin “STAR HACK” etkinliğine katılmak isteyenler, bireysel veya takım olarak, 08.11.2021 tarihinden itibaren aktif hale gelen etkinliğin internet sitesi https://www.hackathon.mercedes-benz.com.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Etkinlik hakkındaki gelişmeler ve duyurular ise Mercedes-Benz Otomotiv’in Linkedln hesabı üzerinden de ayrıca paylaşılacak.

Yarışmada birinci olan takıma 40.000 TL, ikinci olan takıma 25.000 TL, üçüncü olan takıma ise 15.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2.000 TL’lik teknoloji ürünleri kapsamında hediye çeki verilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, düzenlenen yarışma hakkında; “Hızla değişen dünyada sadece teknolojik anlamda adapte olmanın yanı sıra sürdürülebilir yenilikçi yaklaşımın önemine inanıyoruz ve bu konuda sorumluluk alıyoruz. Bu bağlamda hackathon konumuzu ‘Innovate! Be Responsible For Sustainability’; ‘Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol’ olarak belirledik. Hackathon temposuna uyum sağlayabilecek, yarışmayı seven yazılımcıları, tasarımcıları, iş geliştirme uzmanlarını, girişimcileri, yeni mezunları ve üniversite öğrencilerini, kısaca; sürdürülebilir teknolojiye değer katacak yeni fikirleri olan herkesi yarışmamıza bekliyoruz.” dedi.

Özlem Vidin Engindeniz sözlerine şöyle devam etti: “Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak her yıl büyüyerek, servis ve ürün portfolyomuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılının sonunda kurulan, Daimler Mobility organizasyonu için bir yazılım geliştirme üssü olacak Daimler Mobility Global Tech-Hub hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda bünyemize kattığımız yeni ekiplerle birlikte, SAP danışmanlığı, siber güvenlik, yazılım geliştirme ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında ekibimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bu dönemde düzenlediğimiz bu hackathon ile Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de tanıtabileceğiz. Ayrıca kendilerine sunduğumuz kariyer fırsatlarımızdan da bahsedeceğiz.”

Hackathon nedir?

Hackathon’lar özellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin ilgi gösterdiği ve yazılım projeleri, donanımlar geliştirilerek, fark yaratacak çözümler üretilen bir tür mesleki yarışmalara verilen addır. Etkinlikte, ortak bir konuya ilgi duyan kişiler bir araya gelerek, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen konuyla ilgili, ortaya yeni-inovatif bir ürün çıkarmaya çalışırlar.