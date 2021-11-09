banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, STAR HACK ile hackathon heyecanını başlatıyor

Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, inovasyon ve yaratıcılığa verdiği değeri, yeni etkinliğinde bir kez daha gözler önüne seriyor. Merkez, 10-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yer alan Demirören AVM’de “STAR HACK” adında bir hackathon etkinliği düzenleyecek. Etkinliğin ilk günü olan 10 Aralık’ta teknik ve proje mentorları ile buluşacak olan katılımcılar, takip eden iki gün boyunca sürdürülebilir teknoloji çözümlerine odaklanacaklar.

Otovitrin 09.11.2021, 12:43
Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, STAR HACK ile hackathon heyecanını başlatıyor

  • Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, 10-12 Aralık tarihleri arasında ikinci hackathon etkinliğini, “Innovate! Be Responsible For Sustainability” (“Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol”) konu başlığı ile düzenleyecek.
  • İstanbul’da yer alan Demirören AVM’de düzenlenecek STAR HACK etkinliğinde, sürdürülebilir teknolojiye yönelik geliştirilecek projeler yarışacak.
  • STAR HACK’te ilk 3’e giren takımlar toplamda 80.000 TL nakit ödülün yanı sıra çok değerli sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin “STAR HACK” etkinliğine katılmak isteyenler, bireysel veya takım olarak, 08.11.2021 tarihinden itibaren aktif hale gelen etkinliğin internet sitesi https://www.hackathon.mercedes-benz.com.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Etkinlik hakkındaki gelişmeler ve duyurular ise Mercedes-Benz Otomotiv’in Linkedln hesabı üzerinden de ayrıca paylaşılacak.

Yarışmada birinci olan takıma 40.000 TL, ikinci olan takıma 25.000 TL, üçüncü olan takıma ise 15.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2.000 TL’lik teknoloji ürünleri kapsamında hediye çeki verilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, düzenlenen yarışma hakkında; “Hızla değişen dünyada sadece teknolojik anlamda adapte olmanın yanı sıra sürdürülebilir yenilikçi yaklaşımın önemine inanıyoruz ve bu konuda sorumluluk alıyoruz. Bu bağlamda hackathon konumuzu ‘Innovate! Be Responsible For Sustainability’; ‘Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol’ olarak belirledik. Hackathon temposuna uyum sağlayabilecek, yarışmayı seven yazılımcıları, tasarımcıları, iş geliştirme uzmanlarını, girişimcileri, yeni mezunları ve üniversite öğrencilerini, kısaca; sürdürülebilir teknolojiye değer katacak yeni fikirleri olan herkesi yarışmamıza bekliyoruz.” dedi.

Özlem Vidin Engindeniz sözlerine şöyle devam etti: “Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak her yıl büyüyerek, servis ve ürün portfolyomuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılının sonunda kurulan, Daimler Mobility organizasyonu için bir yazılım geliştirme üssü olacak Daimler Mobility Global Tech-Hub hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda bünyemize kattığımız yeni ekiplerle birlikte, SAP danışmanlığı, siber güvenlik, yazılım geliştirme ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında ekibimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bu dönemde düzenlediğimiz bu hackathon ile Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de tanıtabileceğiz. Ayrıca kendilerine sunduğumuz kariyer fırsatlarımızdan da bahsedeceğiz.”

Hackathon nedir?

Hackathon’lar özellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin ilgi gösterdiği ve yazılım projeleri, donanımlar geliştirilerek, fark yaratacak çözümler üretilen bir tür mesleki yarışmalara verilen addır. Etkinlikte, ortak bir konuya ilgi duyan kişiler bir araya gelerek, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen konuyla ilgili, ortaya yeni-inovatif bir ürün çıkarmaya çalışırlar.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6