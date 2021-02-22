Mercedes-Benz, öğrencilerin çevirim içi eğitim ihtiyaçları için 380 tablet bağışladı

“Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı, pandemi sebebiyle çevirim içi devam ediyor.

Mercedes-Benz’in ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte, 2004 yılında, 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlanılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 17 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine ve genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artmasına katkıda bulunan proje kapsamında; Türkiye’nin 60 şehrinde lise ve üniversitede okuyan 1.000 gence verilen eğitim bursuna ek olarak, bilgisayarı olmayan 380 öğrenciye, pandemi döneminde eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için tablet hediye edildi.

Proje kapsamında “Yıldız Kızlar”ın mesleki gelişimlerine katkı da devam ediyor. 2018 yılında ilki gerçekleştirilen, Robincode.org iş birliği ile bursiyerler için hazırlanan “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı, pandemi sebebiyle çevirim içi devam ediyor. Eğitimlerin sonunda kendi mobil uygulamalarını yazan Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken, gelecekte yönlenmek istedikleri herhangi bir meslekte teknoloji ile olan bağlarını kuvvetlendiriyorlar.