Mercedes-Benz Mengerler Egemer’den Yeni Showroom

İzmir’deki ilk Mercedes-Benz Yetkili Satış ve Servis Bayi olarak 1968 yılında hizmet vermeye başlayan Mengerler Egemer, Mercedes-Benz dünyasında MAR 2020 adıyla ortaya çıkan konsepte uygun şekilde tasarlanan yeni showroom’unu Gaziemir’de hizmete açtı.

Holding bünyesinde son yıllarda yapılan en büyük showroom yatırımı olan Mercedes-Benz Mengerler Egemer Gaziemir, Türkiye’de bu konseptte tasarlanan ve inşa edilen, satış ve servis hizmetlerini birlikte sunan sayılı showroom’lardan biri olma özelliğini taşıyor. Yeni showroom sadece binek araçlara ayrılırken, yine Gaziemir’de yer alan eski showroom ise aynı yerinde ticari araçlarla ilgili satış ve servis hizmetlerine devam ediyor.

Mercedes-Benz MAR 2020 konsepti şimdi İzmir’de

Mercedes-Benz Mengerler Egemer, otomobil, hafif ticari araç ile 2. el satış ve servis hizmeti verdiği Gaziemir showroom’unda Mercedes-Benz markasının yeni konsepti doğrultusunda, misafirlerine satış ve servis süreçlerinde üst düzey bir dijital deneyim yaşatıyor. Kişiye özel otomobil tasarlanması aşamasında kullanılan teknoloji sayesinde Mercedes-Benz müşterileri bu dijital deneyime ortak oluyor.

Mercedes Bayi Genel Müdürlerinin davetli olduğu MAR 2020 konseptinin tanıtıldığı etkinlikte, Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar ve iş adamı Hanri Benazus da koleksiyonunun bir bölümü ile onur konuğu olarak açılışta yer aldı.

Mengerler Egemer CRM ve Pazarlama Sorumlusu Reyhan Beypazar; “Yatırımımız; Holding bünyesinde son yıllarda yapılan en büyük showroom yatırımlarından biri. Konseptimiz, Mercedes-Benz dünyasında MAR 2020 adıyla ortaya çıktı. Türkiye’de bu konsept ile tasarlanan ve inşa edilen, satış ve servis hizmetlerini birlikte sunan sayılı showroom’lardan biri olduk diyebiliriz. MAR 2020 konsepti; dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler neticesinde yeni nesil Mercedes-Benz otomotiv ürünlerinde hem tasarım hem de teknoloji bakımından kendini gösteriyor. Dünyada değişen eğilimlerde müşteri ile temas etme, ihtiyaçların karşılanması, online takip, kişiye özel satış ve servis hizmetlerinin birlikte sunulmasına yönelik önemli bir dijital altyapı yatırımı yaptık. Yeni yerimiz ile MAR 2020 konseptinin imkânlarını tüm müşterilerimize sunabileceğimiz bir ortam sağlıyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz markasının yeni konsepti doğrultusunda satış ve servis süreçlerinde dijital deneyimleri üst düzeyde yaşattıklarına vurgu yapan Beypazar sözlerine şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz dijital deneyim imkanları ile müşterilerimizi kendilerine özel, beğeni ve istekleri doğrultusunda tasarlayabilecekleri otomobillerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Servis hizmetlerinde alınan online randevular sayesinde çok daha ekonomik çözümler sunuyoruz. Bununla birlikte alınan randevularda müşterilerimizi araçsız bırakmamak adına mobil araç ve vale hizmetlerimizi de sunuyoruz. Kısa bir süre içinde faaliyete geçireceğimiz ‘Mengerler Cep Uygulaması’ ile tüm servis hizmetlerimizde 7/24 online ve ulaşılabilir olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”