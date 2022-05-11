Mercedes-Benz Mayıs kampanyaları

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mayıs ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Sedan’da, Mayıs ayına özel, 750.000 TL, 12 ay, yüzde 1,98 faizli kredi imkanı mevcut. Yeni Mercedes-Benz GLB Mayıs ayında 750.000 TL, 12 ay, yüzde 1,98 faizli kredi imkanı ile satılıyor. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 600.000 TL, 12 ay, yüzde 1,98 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA için de 600.000 TL, 12 ay, yüzde 1,98 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Mayıs ayına özel 12 ay, yüzde 2,10’dan başlayan faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Mayıs ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, artırılan güvenlik donanımları ve farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 100.000 TL kredi için, 9 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 100.000 TL kredi için, 9 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 100.000 TL kredi için, 6 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında fırsatlar da devam ediyor.