Mercedes-Benz Laboratuvarları’nın 32’ncisi Mardin’de açıldı

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Otomotiv, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen ve 2014’ten beri yürütülen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam ediyor. Meslek lisesi öğrencilerinin Mercedes-Benz Laboratuvarlarında (MBL) aldıkları eğitim ile sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmalarına katkı sağlayarak ülke üretimi için ihtiyaç duyulan donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesinin desteklenmesinin hedeflendiği program kapsamında, son olarak Mardin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvarı yenilendi.21 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen MBL açılış törenine; Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Hüseyin Çelik, Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, Mercedes-Benz Yetkili Servisi Yapı-San Genel Müdürü Abdurrahim Kolbaşı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Yıldız ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Hüseyin Çelik, mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Çelik, "EML’miz Geleceğin Yıldızı Programı çerçevesinde açılan Mercedes-Benz Laboratuvarlarında ülkemize donanımlı personel yetiştirilmesini hedefliyoruz. Program ile öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmalarına katkı sağlıyoruz ve ülke üretimi için ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini destekliyoruz” dedi.

Hedef: Ülkemize donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesi

EML’miz Geleceğin Yıldızı programı kapsamında bugüne kadar 2 bin 500’den fazla öğrenci eğitim aldı. Mercedes-Benz yetkili servisleri, her 3 yeni mezun istihdamından 1’ini MBL mezunlarından gerçekleştirdi. Diğer taraftan MBL mezunu öğrencilerin yüzde 63’ü çalışma hayatına katılırken, işe giren mezunların büyük bir bölümü otomotiv sektöründe çalışmaya devam ediyor.