Mercedes-Benz Kamyon Finansman’dan otobüs ve kamyon modelleri için Aralık ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonları ile Mercedes-Benz otobüslerine yönelik Aralık ayına özel kampanyalar düzenliyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Aralık ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası hazırladı. Söz konusu kampanya kapsamında kurumsal müşteriler yüzde 0,84’ten başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Aralık ayında 2023 model Mercedes-Benz otobüs modellerinde geçerli olacak bir kampanya da gerçekleştiriyor. Kampanya doğrultusunda, kurumsal müşteriler 60 aya varan vade seçenekleriyle 2023 model Mercedes-Benz marka yeni bir otobüse sahip olabilecekler.