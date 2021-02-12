Mercedes-Benz ile #KafayıDeğiştirenler

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs’ün Youtube kanalı yeni içerikleriyle zenginleşiyor. Kanalın #KafayıDeğiştirenler isimli yeni video serisinde, büyük filo işletmelerinde doğru araca yapılan yatırım sayesinde yöneticilerin esas işlerine odaklanabilmesi, küçük filo işletmelerinde aracın sağladığı ekonomik avantajların firmaya sağladığı büyüme fırsatı, şoförler açısından da aracın ev konforunun sağladığı rahatlık kadar eşit konfor sunması ile ilgili konular anlatılıyor.

Üç bölüm sürecek olan yeni video serisinde; yatırım tercihini Mercedes-Benz’den yana kullanan Hüner Global Lojistik Genel Müdürü Ercan Kulaksız, Deveci Nakliyat’tan Volkan Sarıca ve yardımcı şoförü Ziya Erden, Transaktaş Global Lojistik firmasının baş şoförü Ethem Onur, deneyimlerini aktarıyor. Programın ev sahipliğini ise Mercedes-Benz Yeni Actros 1851 üstleniyor.

#KafayıDeğiştirenler serisinin ilk bölümü için “Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs” Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz. #KafayıDeğiştirenler serisinde Volkan Sarıca’nın yer aldığı ilk filmi izlemek için tıklayabilirsiniz.

Yeni Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/Power sürüş programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yurt içi kullanıma özel olarak tasarlanan Yeni Actros 1845 LS’de ayrıca; 570 litre yakıt tankı, ADR paketi, 2,3 metre genişliğinde çift yataklı StreamSpeace kabin, renkli ve dokunmatik ekran da standart donanımlar arasında yer alıyor. 450 beygir gücündeki motoru ile daha yüksek performans sunan araç; 2,53 tahvil oranı ile daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Actros 1848 LS, standart donanımları arasında yer alan; MirrorCam, Öngörülü Sürüş Sistemi, üst ve yan rüzgârlıklar sayesinde yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. 2,5 metre genişliğindeki çift yataklı, düz zemin StreamSpace sürücü kabininde bulunan; buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve Multimedya Kokpit ile kullanıcıya konfor sunan araç; standart donanımı içinde yer alan 520 kW gücündeki retarderi, 480 beygir gücündeki motoru ve 1.000 litre yakıt tankı ile uzun yolda yüksek performanslı ve güvenli sürüş imkânı sunuyor.

Uluslararası taşımacılık sektörünün beklentilerini tam anlamıyla karşılayan Yeni Actros 1851 LS ise yeni çekici ailesinin en konforlu ve en donanımlı üyesi olarak pazardaki yerini alıyor. Çekici ailesinin en yüksek “GigaSpace” kabinine sahip olan araçta, 1848 LS’e ek olarak kabin içinde; park kliması, krom kaplamalı ve deri direksiyon, konforlu alt yatak minderi, elektrikli ve camlı Sunroof yer alırken; Xenón farlar, yan etek, elektrohidrolik kabin devirme ve aks yükü ölçüm cihazı da Yeni Actros 1851 LS’de standart olarak sunuluyor. Standart 1,150 litre yakıt tankı ile sunulan araç ayrıca; 510 beygir gücündeki motoru ve 2,41 tahvil oranı ile kullanıcıya performansı ve verimliliği yüksek bir sürüş sağlıyor.

2021 yılında Actros 1851 çekicilerin kapsamı daha da zenginleştirildi. Mercedes-Benz Actros 1851 LS çekici modellerinde, yakıt tasarrufuna katkı sağlayan Lastik Basınç İzleme Sistemi, güvenliği arttıran Yağmur Sensörü, Otomatik Uzun/Kısa Far ile Dönüş Aydınlatması standart donanıma eklenirken sürücünün konforunu üst düzeye taşımak adına koltukta masaj fonksiyonu, elektrikli ön güneşlik ve kablosuz telefon şarjı gibi kapsamlar da standart oldu.

Seriye 2021 itibarıyla eklenen yeni Actros 1851 Plus paketi ile yüksek donanım beklentisine sahip müşterilere hitap eden bir araç daha sunulmaya başlandı. Actros 1851 LS’nin yenilenen standart donanımına ilave olarak, ileri aktif güvenlik donanımlarının ön planda olduğu bu opsiyonel donanım paketinde; Yan Görüş Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı ve yarı-otonom sürüşü mümkün kılan Aktif Sürüş Asistanı sunuluyor. Ayrıca SoloStar Muavin Koltuğu, 12.3 inçlik birincil ekrana sahip İnteraktif Multimedya Kokpit, sürüş ve yaşam için LED Ambiyans Aydınlatma, LED Stop Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu pakete dahil ediliyor.

Yeni Actros’un üstün özellikleri ile donatılan Mercedes-Benz çekici ailesinin yeni üyeleri Actros 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS ve 1851 Plus; sürücü ve araç sahiplerine teknoloji, yakıt ekonomisi, güvenlik ve konfor konularında sundukları benzersiz özellikleriyle müşteri beklentilerine cevap vererek, Türkiye kamyon pazarındaki Mercedes-Benz markasının gücünü bir kez daha vurguluyor.