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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da Kış Kampanyası

Yetkili servislere gelen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar için indirim ve özel tasarımlı kışlık mont fırsatı sunuluyor

Otovitrin 02.02.2021, 13:53
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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da Kış Kampanyası

Mercedes-Benz Otomotiv, “Hafif Ticari Araçlar için sıcak gelişme” sloganıyla 1 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinin mekanik atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca KDV hariç orijinal yedek parça ve işçilik tutarı 1.500 TL üzeri işlemlerde özel tasarlanmış Mercedes-Benz logolu kışlık mont da hediye ediliyor.

Temmuz 2020 itibarıyla satışı gerçekleşen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi sunulmaya başlanmıştı. Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.

Kampanyanın detayları için https://www.mercedes-benz.com.tr/vans/tr/services/aftersales-campaigns.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Mercedes-Benz Vito

2020 yılında güncellenerek daha modern bir tasarım sunan yeni Mercedes-Benz Vito Tourer’da sunulan birbirine bakabilen koltuklar, panoramik cam tavan ve daha kaliteli iç mekân ile sürüş konforu destekleniyor. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Havalı süspansiyon AIRMATIC daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Daha da geliştirilen geri görüş kamerası, dijital iç dikiz aynası, yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha kaliteli iç mekan sürüş konforunu desteklerken; yeni ön ızgara aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.

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