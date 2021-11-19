Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar yeni servis kampanyasıyla Shell’den akaryakıt hediye ediyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar yeni bir servis kampanyası ile müşterilerine avantajlar sunmayı sürdürüyor. Kasım ayında, “Rotanı Mercedes-Benz Yetkili Servislerine, Aldığın Hizmeti Akaryakıta Çevir!” sloganıyla başlayan yeni satış sonrası hizmetler kampanyası kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 2018 model ve daha eski hafif ticari aracını, Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’ne getirerek mekanik atölyelerde orijinal yedek parça ve işçilik dahil, KDV hariç 2.000 TL ve üzeri işlem yaptıranlara, Shell istasyonlarında kullanılmak üzere 500 TL’ye varan akaryakıt çeki hediye ediliyor. Kampanya kapsamında 2.000-3.000 TL arası işlemler 250 TL, 3.000 TL ve üzeri işlemler ise 500 TL Shell akaryakıt çeki kazandırıyor.

01 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan “Aile Büyüklerine Saygımızla!” kampanyasına dair daha detaylı bilgi ve başvurular için https://www.mercedes-benz.com.tr/vans/tr/services/aftersales-campaigns adresi ziyaret edilebilir.