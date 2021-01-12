Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den Ocak ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için, Ocak ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 700.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve % 0,99 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ocak ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor .

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayına özel, 380.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor. Yeni GLA için ise Ocak ayına özel, 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Ocak ayında 335.000 TL, 36 ay, %1,49 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Ocak ayına özel 12 aya kadar %1,64 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

2021_01_12_Mercedes-Benz Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Ocak Kampanyaları_Basın Bülteni.docx 2021_01_12_Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den kamyon modellerine Ocak ayına özel fırsatlar_Basın_Bülteni.docx