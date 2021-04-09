Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den Nisan ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için, Nisan ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; 700.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve %1,21 faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2021 model yılı Travego ve Tourismo otobüs modelleri için, Nisan ayında geçerli olacak finansman kampanyası ile 1.500.000 TL kredi tutarına kadar, maksimum 48 ay eşit taksitli ödeme ve %1,29 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olmak mümkün.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Nisan ayında 335.000 TL, 12 ay, %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 475.000 TL’ye, 36 ay, %1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için ise bu aya özel, 285.000 TL, 36 ay, %1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Nisan ayına özel 48 aya kadar %1,79 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 15 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler. Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyen müşteriler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr/hafif-ticari-araclar sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.