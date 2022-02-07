Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon ve otobüs ürün grubu için Şubat ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonları ile tüm Mercedes-Benz otobüs modellerine yönelik Şubat ayına özel kampanyalar düzenliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Şubat ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası düzenliyor. Söz konusu kampanya kapmasında, kurumsal müşteriler yüzde 0,29’dan başlayan faiz oranları ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayında kurumsal müşteriler için tüm Mercedes-Benz otobüs modellerinde geçerli olacak bir kampanya da gerçekleştiriyor. Kampanya doğrultusunda kurumsal müşteriler, 48 aya varan ve eşit taksitli ödeme seçenekleri ile yüzde 1,59 sabit faizli finans kampanyasıyla yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olabilecekler.