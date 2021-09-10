Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerinde Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için, Eylül ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; 500.000 TL kredi tutarı, 60 ay vade ve % 1,41 faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

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