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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerinde Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Eylül ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Otovitrin 10.09.2021, 11:28
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerinde Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için, Eylül ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; 500.000 TL kredi tutarı, 60 ay vade ve % 1,41 faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

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