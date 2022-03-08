Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon grubu için Mart ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Mart ayına özel kampanya düzenliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Mart ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası sunuyor. Söz konusu kampanya kapmasında, kurumsal müşteriler yüzde 0,69’dan başlayan faiz oranları ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.