Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den Mart ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için, Mart ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 700.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve % 0,89 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2021 model yılı Travego ve Tourismo otobüs modelleri için, Mart ayında geçerli olacak finansman kampanyası ile 1.750.000 TL kredi tutarına kadar, 1 ay ödemesiz (İlk ödemesi mayıs ayında olacak şekilde), maksimum 48 ay eşit taksitli ödeme ve % 0,89 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olmak mümkün.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mart ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor .

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mart ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Mart ayında 335.000 TL, 12 ay, %0,94 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mart ayına özel, 380.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz GLC Serisi’nde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için ise Mart ayına özel, 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya Sedan bir Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Mart ayına özel 12 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Mart ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 200.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,89 faiz avantajından faydalanabilirler. Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyen müşteriler ise, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.