Mercedes-Benz Ekim kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245.000 TL krediye 12 aya kadar %0,99 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi’nin Estate olarak adlandırılan station versiyonlarındaysa bu aya özel olarak 305.000 TL krediye 12 ay, %0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ekim ayına özel olarak 275.000 TL için 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Ekim ayında 305.000 TL, 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı mevcut. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ekim ayına özel olarak 405.000 TL’ye 36 aya kadar %1,39 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 48 ay, %1,45 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Ekim ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,09 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,79 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 0 faiz oranı ve 60.000 TL kredi imkanıyla ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.