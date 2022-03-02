banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"

Mercedes-Benz, eCitaro Solo ile elektrikli şehir içi otobüsleri için yeni bir standart belirliyor

• Mercedes-Benz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi tarafından yürütülen 12 metrelik elektrikli şehir otobüsü eCitaro Solo ile sıfır emisyonlu ulaşımda da sektöre öncülük ediyor. • Yenilikçi pil ve şarj teknolojisi ile birlikte özgün ve çarpıcı bir tasarıma sahip olan eCitaro Solo, şehir içi seyahati bir üst seviyeye taşıyor.

Otovitrin 02.03.2022, 15:28
Mercedes-Benz, eCitaro Solo ile elektrikli şehir içi otobüsleri için yeni bir standart belirliyor

Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri alanındaki yatırımlarını seri üretim araçlar ile yollara taşımayı sürdüren Mercedes-Benz, elektrikli şehir içi otobüsü eCitaro Solo ile sıfır emisyonlu seyahat alanında da sektöre öncülük ediyor.

Emisyonsuz ve görece sessiz bir sürüş sunan, tamamen elektrikli eCitaro Solo; Hamburg, Berlin, Mannheim ve Heidelberg gibi çeşitli Avrupa şehirlerinde 2019 yılından bu yana şehir içi ulaşımda hizmet veriyor.

eCitaro Solo duraklarda şarj edilebiliyor

Yenilikçi batarya ve şarj teknolojisine sahip olan eCitaro Solo, gücünü aracın tavan ve arka kısımlarına yerleştirilen NMC veya LMP batarya teknolojilerinden alıyor. Müşteri ihtiyacına göre, bu teknolojilerden biri opsiyonel olarak sunulan pil sayısına göre seçilebiliyor.

eCitaro Solo’nun pillerinin şarj edilebilmesi için standart olarak sağ ön aks üzerinde bir dolum prizi yer alıyor. Ancak, müşterinin talebine göre dolum prizleri opsiyonel olarak aracın sol tarafında veya arkasında da sunulabiliyor. Şarj için prizler dışında bir alternatif daha sunan eCitaro Solo, “fırsat şarjı” olarak adlandırılan ve duraklarda beklediği sırada aracın tavanından şarj imkanı sağlayan özel bir mekanizma ile de şarj edilebiliyor.

eCitaro’nun AR-GE çalışmalarında Mercedes-Benz Türk imzası

eCitaro’nun AR-GE çalışmalarını yürüten Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, mevcut güncellemeler ve geliştirme faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor.

eCitaro’nun iç donanım, karoseri, dış kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve donanımsal dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi sorumluluğunda yürütülüyor. Türkiye’deki otobüs üretim AR-GE’si anlamında en gelişmiş test kabul edilen Hidropuls dayanım testi, bir aracın 1.000.000 km boyunca maruz kaldığı yol koşullarını simüle ederek, test edilmesine imkân sağlıyor. Yol testleri kapsamında; uzun yol testi kapsamında, farklı iklim ve kullanım koşullarında, aracın tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanım açısından uzun süreli testleri gerçekleştiriliyor.

eCitaro’nun yol testleri kapsamında ilk prototip araç; 2 yıl süresince 10.000 saat boyunca (yaklaşık 140.000 km) Türkiye’deki 3 farklı bölgede (İstanbul, Erzurum, İzmir) ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18