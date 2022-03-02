Mercedes-Benz, eCitaro Solo ile elektrikli şehir içi otobüsleri için yeni bir standart belirliyor

Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri alanındaki yatırımlarını seri üretim araçlar ile yollara taşımayı sürdüren Mercedes-Benz, elektrikli şehir içi otobüsü eCitaro Solo ile sıfır emisyonlu seyahat alanında da sektöre öncülük ediyor.

Emisyonsuz ve görece sessiz bir sürüş sunan, tamamen elektrikli eCitaro Solo; Hamburg, Berlin, Mannheim ve Heidelberg gibi çeşitli Avrupa şehirlerinde 2019 yılından bu yana şehir içi ulaşımda hizmet veriyor.

eCitaro Solo duraklarda şarj edilebiliyor

Yenilikçi batarya ve şarj teknolojisine sahip olan eCitaro Solo, gücünü aracın tavan ve arka kısımlarına yerleştirilen NMC veya LMP batarya teknolojilerinden alıyor. Müşteri ihtiyacına göre, bu teknolojilerden biri opsiyonel olarak sunulan pil sayısına göre seçilebiliyor.

eCitaro Solo’nun pillerinin şarj edilebilmesi için standart olarak sağ ön aks üzerinde bir dolum prizi yer alıyor. Ancak, müşterinin talebine göre dolum prizleri opsiyonel olarak aracın sol tarafında veya arkasında da sunulabiliyor. Şarj için prizler dışında bir alternatif daha sunan eCitaro Solo, “fırsat şarjı” olarak adlandırılan ve duraklarda beklediği sırada aracın tavanından şarj imkanı sağlayan özel bir mekanizma ile de şarj edilebiliyor.

eCitaro’nun AR-GE çalışmalarında Mercedes-Benz Türk imzası

eCitaro’nun AR-GE çalışmalarını yürüten Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, mevcut güncellemeler ve geliştirme faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor.

eCitaro’nun iç donanım, karoseri, dış kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve donanımsal dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi sorumluluğunda yürütülüyor. Türkiye’deki otobüs üretim AR-GE’si anlamında en gelişmiş test kabul edilen Hidropuls dayanım testi, bir aracın 1.000.000 km boyunca maruz kaldığı yol koşullarını simüle ederek, test edilmesine imkân sağlıyor. Yol testleri kapsamında; uzun yol testi kapsamında, farklı iklim ve kullanım koşullarında, aracın tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanım açısından uzun süreli testleri gerçekleştiriliyor.

eCitaro’nun yol testleri kapsamında ilk prototip araç; 2 yıl süresince 10.000 saat boyunca (yaklaşık 140.000 km) Türkiye’deki 3 farklı bölgede (İstanbul, Erzurum, İzmir) ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi.