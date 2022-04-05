Mercedes-Benz eCitaro G, zorlu kış şartlarında başarıyla test edildi

İtalya’nın Bolzano şehrinde hizmet vermeye başlayan Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli otobüsü eCitaro G, seferlerine başarıyla devam ediyor. eCitaro ailesinin körüklü versiyonu olan eCitaro G, Ocak 2022’den beri Seiser Alm bölgesinde deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 metre yüksekte, kar ve zorlu kış şartları altında yapılan tarifeli seferlerde sahip olduğu tüm becerileri sergiliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “Daimler Truck’ın global ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimizde; eCitaro modellerinin iç donanım, karoseri, dış kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve donanımsal dayanıklılık testleri gibi kapsamlarının geliştirmelerinden sorumluyuz. Körüklü eCitaro G’nin zorlu şartlar altında gösterdiği başarılı performans, aracın geliştirilmesinde önemli çalışmalara imza atan AR-GE ekibimizin motivasyonunu da artırıyor” dedi.

Akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri alanındaki yatırımlarını seri üretim araçlar ile yollara taşımayı sürdüren Mercedes-Benz, elektrikli şehir içi otobüsü eCitaro modelleriyle sıfır emisyonlu seyahat alanında da öncülüğünü sürdürüyor.

Katı hâl bataryalarıyla 441 kWh’lık güç kapasitesine sahip olan eCitaro G, yapılan düzenli seferlerde stabilitesi, çekiş gücü ve performansını gözler önüne serdi. eCitaro G, Alp Dağları'nın en büyük platosu olan Seiser Alm’da yer alan Compatsch ve Saltria kasabaları arasındaki rotada hizmet vermeye devam ediyor.

Karoseri dizel araçlardan adapte edilen eCitaro G, tavanına entegre ağır yük rayları sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı batarya adetleri ve şarj etme seçenekleri ile üretilebiliyor. Müşteri tercihine bağlı olarak eCitaro G’nin tavanına 6, aracın arkasına ise 1 adet batarya monte edilebiliyor. Ayrıca, tercihe bağlı olarak araçta katı hâl bataryası veya yeni nesil lityum-iyon bataryası da kullanılabiliyor.

Söz konusu batarya sistemlerinin eCitaro G’ye montajı için oluşturulan taşıyıcı sistemler, sonlu elemanlar analiz metodu ile malzeme kullanımı ve ağırlık tasarrufu sağlamaya yönelik şekilde optimize edildi. Ayrıca, aracın sürüşü sırasında ortaya çıkan dinamik yükler, kötü yol testleri, ECE R66 ve ECE R110 normunu sağlamaya yönelik dayanımı yine sonlu elemanlar metodu ile analiz edilerek, gereken güçlendirmeler ve en uygun malzeme kullanımı sağlandı.

Standart olarak aracın sağ yanında bulunan priz ile şarj edilebilen eCitaro G, ilave olarak aracın sol yanından veya arkasından da şarj edilebiliyor. Ayrıca, durakta şarj edilmesi için eCitaro G’nin tavanına pantograf veya şarj rajı da monte edildi. Söz konusu sistemler ve bataryalar, modüler yapıları sayesinde bir arada ve farklı kombinasyonlarda sunulabilecek bir şekilde oluşturuldu.

Yeni nesil lityum-iyon akülerin araç tavanına ve aracın arkasına montajı için kullanılacak taşıyıcı parçalarda, akü geometrisine ve bağlantı yerlerine yönelik yeni bir taşıyıcı sistemi geliştirilerek ağırlık tasarrufu da sağlandı.

Modüler ve hafif bir tavan konstrüksiyonu geliştirildi

eCitaro G’nin tavanında bulunan akü ve cihazların, dış çevre etkilerinden ve UV ışınlarından korunması için yeni modüler ve hafif bir tavan konstrüksiyonu da geliştirildi. Klima bölgelerindeki bu iki parçalı yapı, periyodik klima bakımlarının ve kontrollerinin kolaylıkla yapılabilmesi için açılabiliyor.

eCitaro G ile eCitaro Solo aynı ön tasarımı paylaşıyor. eCitaro G, modern yüzünde oluşturulan dizayn çizgileri ile 3 boyutlu derinlik algısı içerirken, iyileştirilmiş aerodinamik yapısı ile enerji tasarrufuna da katkı sağlıyor. Bakım için açılabilir ön paneli ve yeni LED farları, far bakımında ve diğer cihazlara erişimde kolaylık sağlıyor. Ayrıca, ön cam ile bütünleşik siyah yüzeyler üzerine çalışılan yeni dizayn elemanları ile eCitaro G, dinamik ve çekici görünümü ile yarının elektrikli seyahatini bugünden hayatımıza getiriyor.