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Mercedes-Benz E-Serisi, yeni motoruyla geliyor

Lüks segmentte standartları belirleyen Mercedes-Benz E-Serisi, 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile Ocak ayından itibaren 491.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi, yeni motoruyla geliyor

Lüks segmentte standartları belirleyen Mercedes-Benz E-Serisi, 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile Ocak ayından itibaren 491.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

20 Aralık 2019 Cuma 13:23
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Mercedes-Benz E-Serisi, yeni motoruyla geliyor


“Aklın başyapıtı” olarak tanımlanan E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile yüksek güvenlik ve konfor donanımları sunarken, yeni 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile de ön plana çıkıyor. “Exclusive” ve “AMG” olmak üzere iki farklı donanım paketi sunulan E 200 d modelinin Ocak 2020 itibarıyla 491.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.


Yüksek verime sahip yeni nesil motor


Dört silindirli dizel motor, alüminyum konstrüksiyon çıkış sınıfında yeni bir ölçüt niteliğinde. Bir dizi önlem sayesinde daha düşük gürültü seviyesi ve olağanüstü titreşim konforu sağlayan motor, kademeli yanmalı hücrelere sahip çelik pistonlar, NANOSLIDE® silindir kaplaması, dördüncü nesil ortak rampalı püskürtme gibi ayırt edici özelliklerin yanı sıra egzoz arıtma teknolojileri doğrudan motor üzerinde konfigüre edilerek üretiliyor.


Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor. 

Teknik özellikler:

Silindir adedi/dizilimi

4/Sıralı

Şanzıman (Otomatik)

9G-TRONIC

Silindir hacmi (cc)

1.597

Maksimum güç (kW/hp)

118/160

Maksimum tork (rpm/ maks. tork)

3800/360

Yakıt tüketimi NEFZ (lt/100 km) karma

4,7-4,2

CO2 Emisyon salınımı karma (gr/km)

123-110

Hızlanma 0-100 km/sa (sn)

8,4

Maksimum hız (km/sa)

226

Son Güncelleme: 20.12.2019 14:05
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