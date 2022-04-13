Mercedes-Benz'den Nisan ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonları, Mercedes-Benz yolcu otobüsleri ve TruckStore bünyesinde satılan 2.El kamyonlara yönelik Nisan ayına özel kampanyalar düzenliyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Nisan ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası hazırladı. Söz konusu kampanya kapsamında, kurumsal müşteriler yüzde 0,69’dan başlayan faiz oranları ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Nisan ayında tüm Mercedes-Benz yolcu otobüs modellerinde geçerli olacak bir kampanya da gerçekleştiriyor. Kampanya doğrultusunda, kurumsal müşteriler 60 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla Travego ve Tourismo modellerine sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, ayrıca 2.El kamyonlar için Nisan ayı boyunca geçerli olacak 1.000.000 TL'ye varan kredi seçenekleri ile finans kampanyası düzenliyor. Bu kampanya çerçevesinde, kurumsal müşteriler 48 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 0,98’den başlayan faiz oranları ile TruckStore'dan bir kamyon sahibi olma imkanına kavuşuyorlar.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/ sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.