Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi tamamlandı

Mercedes-Benz ana sponsorluğunda Klasik Otomobil Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinliğe bul yıl da yoğun bir katılım oldu. Görkemli anlara sahne olan yarışa; en yaşlısı 1952 model Mercedes-Benz 220, en genci ise 1989 model Mercedes-Benz 300 SL olmak üzere, toplamda 90 adet klasik otomobil katıldı.

Organizasyonun ilk gününde klasik otomobiller, İstanbul Boğazı’ndaki Çırağan Sarayı’ndan başlayarak Silivri Şölen Çikolata Fabrikası’nda son bulan bir parkurda yarıştı. İkinci gün ise Sait Halim Paşa Yalısı’ndan başlayan ralli, Benesta Acıbadem’de son buldu.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2014 yılından bu yana gururla sponsor olduğumuz Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği ralli serisinde, Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi bu yıl da çok keyifli geçti. Klasik otomobillere ilgi duyan ve bu doğrultuda fikir alışverişinde bulunmak isteyen insanların bir araya gelmelerine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. Bu sene de otomobil tutkunu dostlarımızla ailece bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Katılan ve yarışan herkesi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl, Cumhuriyet’in 100. yılında bir kez daha coşkuyla kutlayacağımız rallide buluşmayı iple çekiyoruz” dedi.

Rallinin son gününde ise ödül töreni ve görkemli bir “Cumhuriyet Balosu” düzenlendi. Birbirinden farklı kategorilerde kazanan yarışmacılar, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ödül töreninde plaket ve hediyelerin sahibi oldu. Kategori birinci, ikinci ve üçüncüleri Mercedes-Benz ödüllerinin kazananı olurken, rallide en iyi süreyi yapan pilot ve co-pilot ise Mercedes-Benz özel ödülünü almaya hak kazandı. Etkinlik boyunca kadın katılımcılara ilham vermeyi amaçlayan “She’s Mercedes” platformu ralli boyunca çeşitli hediyeler sunarken, en iyi dereceyi yapan kadın yarışmacı ise She’s Mercedes özel ödülünün sahibi oldu.