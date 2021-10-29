Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!

Klasik Otomobil Kulübü, bu yaz Bodrum’da düzenlendiği Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi’nin ardından Mercedes-Benz ana sponsorluğunda 29-31 Ekim tarihleri arasında Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’ni düzenliyor. 29 Ekim 2021 Cuma günü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan start alan Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, üç gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor.

Rallide ilk gün, İstanbul’un Karadeniz kıyılarına uzanan özel rotanın tamamlanmasıyla Kemerburgaz’da sona erdi. İki yüz yıla yakın geçmişiyle İstanbul’un en önemli tarihi değerlerinden biri olan Fişekhane’de başlayacak olan Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’nin ikinci günü, belirlenen etapların tamamlanmasının ardından yine 30 Ekim Cumartesi günü Fişekhane’de son bulacak. Rallinin ödül töreni ve “Cumhuriyet Balosu” ise; 31 Ekim Pazar günü akşamı Fişekhane’de düzenlenecek.

Şükrü Bekdikhan: “Ralliye katılan otomobiller arasında en fazla Mercedes-Benz klasikleri bulunuyor.”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “2015 yılından bu yana Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Bahar Rallisi’ne sponsor olurken, bu yıl Cumhuriyet Rallisi’ne destek olmanın ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Hem hizmet verdiğimiz otomotiv sektörü hem de klasik otomobillere olan ilgi sebebiyle bu etkinliğe destek veriyoruz. Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerler, müze sahipleri, sanatçılar, cemiyet ve iş dünyasından isimleri bu rallide ağırlıyoruz. Ve de elbette klasik otomobillere gönül vermiş herkes Cumhuriyet Rallisi’ne katılım sağlayabiliyor. Ralliye katılan otomobiller arasında en fazla Mercedes-Benz klasiklerinin olması, otomobilin mucidi olan markamızın kalitesini, sürdürülebilirliğini ve ne derece sevildiğini gösteriyor.” dedi.

Klasik otomobiller ile görsel şölen

Klasik otomobil severlerin ve sahiplerinin ilgiyle takip ettiği Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olundu. Ralliye, Klasik Otomobil Kulübü’nün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılıyor. Ralliyi izlemek ve birbirinden ilginç hikâyeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyenler; 29 Ekim 2021 Cuma sabahı saat 11:00’de Çırağan Palace Kempinski İstanbul önündeki ralli startına katıldılar.

Otomobillerin en genci 32, en yaşlısı 69 yaşında

En yaşlısı 1952 model “Mercedes-Benz 220”, en genci 1989 Mercedes-Benz 300 SL olmak üzere, 66 adet Mercedes-Benz’in yer aldığı organizasyona toplam 125 otomobil katıldı. Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’ne toplamda 260 kişi katılım gösterirken, kadın yarışmacı sayısı, bir önceki Mercedes-Benz Bahar Rallisi’ne göre artarak 101’e ulaştı.