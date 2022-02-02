Mercedes-Benz Basın Bilgilendirmesi!

Yapılanma sürecini tamamlayan Mercedes-Benz Group AG, lüks ve premium segmentte binek araçlar ile hafif ticari araçlara odaklanırken, elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği hedefliyor.

Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren Daimler AG’nin adı 1 Şubat 2022 itibarıyla “Mercedes-Benz Group AG” olarak değişiyor.

Dünyaca ünlü Mercedes-Benz markası, otomobil üretiminde devrim yaratmak amacıyla Carl Benz ve Gottlieb Daimler şirketlerinin birleşmesiyle 1926 yılında kurulmuştu. Endüstrinin öncüleri, 1886 yılında birbirinden bağımsız sundukları, çığır açan icatlarıyla otomobil çağının başlangıcını müjdelemişti. Daimler AG’nin adını Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirmesi sırasında, şirketin borsa sembolü de “DAI” yerine “MBG” olarak yenilendi.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius: “Mercedes-Benz Group AG adını almamız yenilenen stratejik odağımızın altını çiziyor. Bunu yaparken, şirketimizin özünü yani ‘Dünyanın en çok arzu edilen otomobillerini ürettiğimizi' netleştiriyoruz. Mercedes Yıldızı her zaman geleceği iyileştirmek için bugünü değiştirmeyi vaat etti. Elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği üstlenerek kurucularımızın mirasını sürdürmek istiyoruz.”

Değişim sürecinde markalar yeniden yapılanıyor

Daimler AG’nin isim değiştirme sürecine paralel olarak Daimler Mobility AG de şirket adını uyarlıyor. Şirket artık, “Mercedes-Benz Mobility AG” adı altında finansman, kiralama ve sigorta alanlarında binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ulaşım hizmetleri sunacak.

Şirket isim yenileyerek, geçen yıl başlayan tarihi yeniden yapılanma sürecini tamamlamış oluyor. Mercedes-Benz Group AG; Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach ve Mercedes-EQ binek otomobil markaları dışında hafif ticari araçlara ürün grubuna da odaklanıyor. Dünyanın en değerli lüks otomotiv markalarına sahip olan grup, yeni yapılanmayla birlikte gelecekte ekonomik potansiyelini tam olarak geliştirebilecek ve rekabet gücünü daha iyi değerlendirebilecek.

Mercedes-Benz İletişim Departmanı

Yeni Yapılanma

Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama Müdürü Emre Kurt, mevcut görevine ek olarak Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandı.

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak Kamyon & Otobüs ile ilgili faaliyetlerine devam edecek.

2020 yılı itibarıyla Daimler’in ‘Project Future’ uygulaması kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yapılanması; Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini sürdürmek üzere “Mercedes-Benz Türk A.Ş.”, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” şirketi bünyesinde yürütülmesine karar verilmişti.

Projenin bir sonraki adımı olan ’Project Focus’ kapsamında Mercedes-Benz’in iletişim departmanlarında da yeni yapılanmaya gidildi. Aralık 2018’de Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama Müdürü görevini üstlenen Emre Kurt, mevcut görevine ek olarak Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanarak; otomobil, hafif ticari araçlar ve Küresel IT Çözümleri Merkezi gibi alanlardaki iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. Şubat 2020’de Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atanan Miray Kutlu ise Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketin kamyon ve otobüs gibi ürün gruplarındaki, üretim, satış, pazarlama ve AR-GE alanlarındaki iletişim görevlerine devam edecek.

Emre Kurt

Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama & Kurumsal İletişim Grup Müdürü

2006 yılında Mercedes-Benz Türk’te Stajyer Geliştirme Programı (PEP) dahilinde göreve başlayan Emre Kurt, 2007 yılında Müşteri İlişkileri Yönetimi bölümüne geçti. Şirkette; Çağrı Merkezi Yönetimi, Kampanya Yönetimi, Veri Bilimi gibi birçok alanda çalışırken Galatasaray Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Müşteri İlişkileri Yönetimi Birim Müdürü olarak atanan Kurt, 2017 yılında ise Müşteri Deneyimi ve Dijitalleşme Birim Müdürlüğü’ne getirildi. Aralık 2018 itibarıyla Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama Grup Müdürü görevini üstlenen Kurt, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun.

Miray Kutlu Demirel

Mercedes-Benz Türk, Kurumsal İletişim Grup Müdürü

2011 yılında Mercedes-Benz Türk’te Bayi Yönetimi departmanında göreve başlayan Miray Kutlu, Bayi Ağı Geliştirme departmanı içinde farklı alanlarda görev aldıktan sonra 2019 yılında aynı birime Grup Müdürü olarak atanmıştı. Şubat 2020’de Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanan Kutlu, Avusturya Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun. Evli ve bir çocuk annesi olan Kutlu İngilizce ve Almanca biliyor.

Mercedes-Benz Pazarlama Departmanı’nda Yeni Görev Tanımları yapıldı

Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Onur Ahi, Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Servis ve Parça Pazarlama Grup Müdürü görevini devraldı.

Onur Ahi’den boşalan pozisyona ise, 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz bünyesinde görev yapan Gökhan Yegin getirildi.

Onur Ahi

Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Servis ve Parça Pazarlama Grup Müdürü

Mercedes-Benz bünyesinde kariyerine 2004 yılında Otobüs Geliştirme Bölümü’nde başlayan Onur Ahi, 2008 yılında Hafif Ticari Araç Satış ve Pazarlama Bölümü’ne geçerek; 2014 yılına kadar Bayi Koordinatörlüğü, Kamu Satış, Üstyapı Yönetimi, Satış Planlama ve Ürün Yönetimi gibi birçok pozisyonda görev aldı. 2014 yılında ise Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürü görevine atanarak Ürün Yönetimi, Üstyapı Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve CRM fonksiyonlarını yönetti. Bu görevi boyunca Sprinter, Vito, Citan, X-Serisi ve V-Serisi araçların lansmanlarını başarılı şekilde gerçekleştirmiş ve yaptığı çalışmalarla birçok pazarlama ödülüne layık görülmüştür.

Gökhan Yegin

Mercedes-Benz Otomotiv, Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürlüğü

Kariyerine 2006 yılında perakende sektöründe başlayan Gökhan Yegin, Mercedes-Benz Türk bünyesine 2010 yılında Career Talent programı ile adım attı. 2011 yılında Hafif Ticari Araç Satış ve Pazarlama Bölümü’ne geçerek; 2016 yılına kadar 2. El Süreç Koordinatörlüğü ve Satış Planlama Pozisyonları’nda görev almıştır. 2016 yılında Satış Planlama & Raporlama Birim Müdürlüğü’ne atanarak Sipariş Yönetimi, Lojistik ve Satış Planlama fonksiyonlarını yönetti. Bu görevi boyunca Türkiye ve Dünya’daki arz ve talep dalgalanmalarına karşı üretim planlama ve lojistik operasyonlarını başarıyla yöneterek şirketin başarısına önemli katkı sağladı.