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Mercedes-Benz Ağustos kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ağustos ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otovitrin 14.08.2020, 15:52
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Mercedes-Benz Ağustos kampanyaları

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ağustos ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar %0,84 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ağustos ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay %1,04 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Ağustos ayında 250.000 TL, 36 ay %1,04 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,84 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ağustos ayına özel olarak 330.000 TL’ye 12 aya kadar %0,84 faiz oranı fırsatı sunuyor. 

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 24 aya kadar %1,07 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Ağustos ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 0,99 faiz oranı ve 1.860 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerine Ağustos ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ağustos ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Ağustos ayında geçerli olacak, kasko ve servis paketini kapsayan özel finansman kampanyası düzenliyor. Bu kampanya çerçevesinde 500.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, %0,82 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

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