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Mercedes-Benz 2020‘de de gençlere desteğine devam etti

• Mercedes-Benz, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle, 2020 yılında da Türkiye’nin geleceği olan gençleri desteklemeyi sürdürdü. • Şirket, 16 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız”, 6 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” ve 7 yıldır “MobileKids” projeleriyle toplumun farklı alanındaki ihtiyaçlara katkı sağlıyor. • Mercedes-Benz’in toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde, 2020 yılının ilk iki ayında farklı şehirlede “Yıldız Kızlar”ın katılımıyla kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri düzenlendi. • 2018 yılında başlayan “Bilişim Teknolojileri ve Kodlama” eğitimleri 2020 yılında çevirimiçi olarak devam etti. Bilgisayar sahibi olmayan tüm bursiyelere çevirimiçi eğitime ulaşabilmeleri için birer tablet hediye edildi. • Mercedes-Benz’in “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2019/2020 eğitim-öğrenim dönemindeki zorlu pandemi koşullarına rağmen 456 yeni öğrenci Mercedes-Benz Laboratuvarları’na kabul edilirken, 276 öğrenciye aynı dönemde Mercedes-Benz Yetkili Bayilerinde staj imkanı tanındı. • MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nde 2020 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen eğitimler ile 500’den fazla öğrenciye 6 saat süren trafik eğitimi verildi.

Otovitrin 29.12.2020, 14:43
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Mercedes-Benz 2020‘de de gençlere desteğine devam etti

Mercedes-Benz, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle çocuk ve gençlerin temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanında faaliyetlerini sürdürmeye pandemi döneminde de devam etti. Şirket, üç farklı kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle gençlerin güçlenmeleri için desteklerini aralıksız yürütüyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 16 yıldır kız çocuklarının eğitimine katkı sağlıyor genç kadınları destekliyor

Mercedes-Benz’in ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte 2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlanılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 16 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. Bu proje ile ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine ve genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artmasına katkıda bulunuyor. Proje kapsamında; Türkiye’nin 60 şehrinde lise ve üniversitede okuyan 1.200 gence eğitim bursu sağlanıyor, çeşitli kişisel gelişim atölyeleri düzenleniyor ve mesleki gelişim eğitimleri veriliyor. Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kız öğrencilere mezuniyetlerinin ardından istihdam olanakları da sunuluyor.

2020 yılının ilk iki ayında şehirleri dolaşarak “Yıldız Kızlar”a kişisel ve mesleki gelişim atölyesi düzenlendi. Robincode.org iş birliği ile bursiyerle için hazırlanan “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı, online olarak 25 Temmuz’da başlatıldı. Eylül ayına kadar devam eden programda 70’e yakın öğrenci eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda kendi mobil uygulamalarını yazan Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken, gelecekte yönlenmek istedikleri herhangi bir meslekte teknoloji ile olan bağlarını kuvvetlendiriyorlar.

2020 yılında bursiyerlerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla tüm bursiyerler ile iletişime geçilerek bilgisayar sahibi olmayan öğrencilere birer tablet hediye edildi.

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kalifiye teknisyenlerin yetişmesine katkı sağlıyor

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz, kurumsal sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, 2014 yılından günümüze Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor. Mercedes-Benz Yetkili Bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında 2019 yılında yenilenen toplam 30 laboratuvar ile liselerdeki motor bölümlerinin geliştirilmesi, otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılan her okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet de kamyon bağışlanıyor.

Proje kapsamında başladığı günden bugüne kadar Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda 2.500’e yakın öğrenci eğitim aldı; 1.200’e yakın öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, 2.026 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 134 öğrenci Mercedes-Benz yetkili bayilerinde işbaşı yaptı. 2019/2020 eğitim-öğrenim dönemindeki zorlu pandemi koşullarına rağmen 456 yeni öğrenci Mercedes-Benz Laboratuvarları’na kabul edilirken, 276 öğrenciye aynı dönemde Mercedes-Benz yetkili bayilerinde staj imkânı sunuldu.  

“MobileKids Trafik Eğitim” projesi çocukların trafik bilincini arttırıyor

Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nde, 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Bugüne kadar 13 ilde, 44 okulda, 25.000’den fazla öğrenciye birebir trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen eğitimler ile 500’den fazla öğrenciye 6 saat süren trafik eğitimi verildi.

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