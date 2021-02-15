Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?

eCall sisteminin, gerçekleşen bir kaza sonrasında yanlış bir konum verdiği ortaya çıkınca Mercedes-Benz 1 milyon 29 bin aracı geri çağırdı. Yazılımdaki hatanın bir kazadan sonra acil müdahale için bir aracın doğru konumunu sağlamadığı ve başka kullanıcıları da etkileyebileceği söyleniyor.

Reuters'ın haberine göre, 2019 yılında Avrupa'da Mercedes-Benz'in otomatik eCall sisteminin otomobillerinde yanlış konum sağladığı bir olayı araştırıldığı bildirilmişti. Firma, yanlış araç konumunun iletildiği başka durumlar buldu. Bunun ardından ise geri çağrılan araçlar sıralandı. Yaşanan hata sonrası değişime çağrılan araç modelleri ise şu şekilde sıralandı:

2016-2021 model yılları arasında satılan CLA sınıfı, GLA sınıfı, GLE sınıfı, GLS sınıfı, SLC sınıfı, A sınıfı, GT sınıfı, C sınıfı, E sınıfı, S ve bunun yanında CLS sınıfı, SL sınıfı, B sınıfı, GLB sınıfı, GLC sınıfı ve G sınıfı araçlar hatanın olduğu gerekçesiyle listeye eklenmiş oldu.

Otomobil üreticisi, sorundan kaynaklanan herhangi bir maddi hasar veya kişisel yaralanma olmadığını söylüyor. Geri çağırma 6 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.