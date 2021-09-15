Mega kent İstanbul'un 100 yeni Otokar metrobüsü için imzalar atıldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Ürettiği araçlarla 50'yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, İETT'nin 100 adet metrobüs alımı ve araçların 3 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin, toplam değeri 606 milyon TL olan ihaleyi kazandı. İETT’nin Edirnekapı’daki metrobüs garajında gerçekleşen imza töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından ve Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih edilen Otokar, İstanbul toplu ulaşımı için KENT'in 21 metrelik metrobüs versiyonu olan KENT XL'yi geliştirdi. İstanbul'un toplu ulaşımında üst düzey konfor sunacak olan 100 adet KENT XL metrobüs, 2022 yıllına kadar partiler halinde teslim edilecek. Otokar sözleşme gereği 3 yıl boyunca araçların satış sonrası hizmetlerini de sunacak.

“HER DAİM İSTANBUL'UN YANINDAYIZ”

Düzenlenen törende Otokar’ın metrobüslelerini Türk mühendislerince tasarlandığı, Türk işçileri tarafından üretileceğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT üst yönetimine bizlere olan güveni için tüm Otokar çalışanları adına teşekkür ederim. 2012 yılından bu yana 1000’den fazla şehir içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Mega kent İstanbul'un şartlarını, yollarını, toplu taşımadaki zorlukları çok iyi biliyoruz; bu büyük sorumluluğun farkındayız. Üreteceğimiz metrobüslerle şehir içi seyahat konforunu artırırken; satış sonrası hizmetlerimizle işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Her daim İstanbul'un yanında olacağız. Yeni Otokar otobüslerimizin İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerli metrobüsün maketini takdim etti. Katılımcılar tören sonrasında İstanbul’un yeni metrobüsünü inceleyip, test etti.

TÜRKİYE'NİN YERLİ METROBÜSÜ

Otokar'ın araç ailesine kattığı 21 metre uzunluğundaki ve 200 yolcu kapasitesi bulunan Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL, yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi, üst seviyede emniyet ve konfor seviyesi ile toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. Yolcuların hızlı bir şekilde metrobüse binmesine ve inmesine imkân veren geniş, güvenli ve dışa açılan kapılara sahip olan araç, basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de ortadan kaldırıyor. KENT XL; yüksek tavan yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması ile şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey keyif vadediyor. Araç, yüksek ısı ve ses yalıtımıyla da fark yaratıyor.

ÜST DÜZEY KONFOR VE GÜVENLİK SUNUYOR

Yüksek motor gücü ve torku sunan araç, Super Eco sürüş moduyla vites geçiş aralıklarını optimize edip, yakıt tüketimini düşürüyor. İstanbul'un yol ve hava koşulları gözetilerek geliştirilen KENT XL, direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemiyle yüksek güvenlik sunan Otokar KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve bisiklet algılıyor. Araç, kör noktaları tespit ederek edip tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.