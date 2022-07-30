Mazda Ultra Düşük Emisyonlu Dizel Motorunu Tanıttı!

Mazda, "Çoklu Çözüm Yaklaşımı" adını verdiği, 2050 yılına kadar ulaşmak istediği karbon nötr hedeflerinin bir ayağı olarak içten yanmalı motorlarını geliştirmeye devam ediyor. Yüksek beygir gücü ve torka sahip, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimine karşın mümkün olan en düşük emisyon seviyesine ulaşmak üzere geliştirilen yeni e-Skyactiv D motor, 3,3 litrelik 6 silindirli turbo beslemeli dizel olarak 200 HP ve 254 HP'lik iki varyasyonla üretime girecek.

Markanın yeni 3.283 cc hacmine sahip dizel motoru, uzunlamasına yerleştirilmiş elektrik kontrollü common-rail doğrudan enjeksiyon, 48V Mazda M Hybrid Boost teknolojisi ve DCPCI "Dağıtım Kontrollü-Kısmen Önceden Karıştırılmış Sıkıştırma-Ateşleme teknolojisi sayesinde daha düşük yakıt tüketimi, daha yüksek güç ve mümkün olan en düşük emisyon oranlarına ulaşabiliyor. Bu sayede motor, yüzde 40'ın üzerinde bir termal verimliliği de elde etmiş oluyor. Dünyanın en temiz dizel motorlarından biri olan yeni turbo beslemeli dizel motor, WLTP normlarına göre 100 km'de ortalama 4,9 litrelik yakıt tümetimi ile 127 g/km emisyon değerlerine ulaşıyor. Motordaki titreşim seviyesinin selefine göre çok daha düşük olduğu, sessiz ve pürüzsüz sürüşlere imkan verirken çekici bir sese de sahip olduğu belirtliyor.

Önümüzdeki 3 yıl içine 5 yeni elektrikli modeli tanıtacak Mazda, Skyactiv EV adı verilen, her boyuttaki elektrikli otomobilin üretimine imkan tanıyan tek platform ve ölçeklenebilir mimariye ise 2025 yılından sonra geçmeyi planlıyor. Yeni geliştirilen motorun 2023 yılının başlangıcında ilk olarak markanın amiral gemisi CX-60'ta hayat bulması planlanıyor.