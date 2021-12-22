Mazda MX-5, Yeni Yılda Yeniliklerle Geliyor!

Arkadan itişli iki kişilik spor otomobiller kulübüne 30 yılı aşkın süredir adını altın harflerle yazdıran Mazda MX-5, 2022 yılında yeni teknolojiler ve tazelenmiş görsel özellikleri ile satışa sunulacak. Yenilenen MX-5'te, Kinematik Duruş Kontrolü (KPC) teknolojisine yer verilecek.

Bu teknoloji ile virajlarda sol ve sağ arka tekerlekler arasında oluşan hız farkı, saliseler içerisinde yapılan hesaplamalarla tespit edilirken, hızı eşitlemek adına içte kalan tekerleğe hafif bir frenleme yapılarak çok bağlantılı süspansiyon sisteminin tutunma özellikleri artırılıyor.

Gövde salınımını azaltan KPC sistemi, aynı zamanda hızlı girilen virajlarda ve bozuk zeminli yollarda konfor seviyesini yükseltiyor. MX-5'e herhangi bir ekstra ağırlık eklemeyen KPC, hem kumaş tenteli hem de sert tavanlı RF modelinde standart olarak sunulacak.

Güncellenen modelde Platin Gri metalik karoser rengi yeni bir renk seçeneği olarak sunulurken, Terracotta iç mekan rengi de seçenekler arasına eklenecek. Ultra yumuşak ve pürüzsüz bir his veren Nappa deri koltuklara farklı bir ruh katan bu seçenek dışında koyu mavi kumaş tente rengi ve farklı renk kombinasyonları 2022 model Mazda MX-5'lerdeki yenilikler arasında yerini alacak.