Maxion İnci Jant Grubu’na PERYÖN’den Birincilik Ödülü

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi ve başarılı uygulamaları tanımak ve örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmak için düzenlenen 2020 PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ne katıldı. Değer Yaratan Uygulamalar kategorisinde, “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği”, “Gelişim ve Yetenek Yönetimi” ve “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” olmak üzere toplamda 3 ayrı alanda finale kalan Grup, benimsediği insan odaklı dijital dönüşüm kültürü ile “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” alanında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde konuşma yapan İK ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin; “Maxion İnci Jant Grubu olarak insan odaklı yenilikçi birçok projemiz var. Çalışanımızı merkezde tutup, insan yönetimi süreçlerimizi tüm yönleriyle geliştiriyoruz. Başvurduğumuz 3 kategoride finalist olmamız bunun en gurur verici göstergesi. Maxion İnci Jant Grubu olarak her türlü yeni yatırım ve farklı uygulamalarımızla yeniliklere imza atan bir grubuz. Sürekli gelişim ve öğrenme kültürümüz sayesinde İnsan Kaynakları uygulamalarımız sektör genelinde örnek teşkil ediyor.” dedi.

Birincilik ödülüyle ilgili sözlerine devam eden Tekin; “Maxion Wheels Globalde dijital dönüşüm projesinin başlangıç yerinin Türkiye’deki fabrikalar olduğunun altını çizmek isterim. Grubumuzda dijital dönüşüm vizyonu ve inovatif yaklaşımlarımızla dijital dönüşümü her alanda bir kültür haline getiriyor ve bunu hem üretimde hem de destek süreçlerimizde uyguluyoruz. Fabrikalarımızda dijital dönüşümün öncülüğünü yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek stratejilerimizi, tüm iş akışımızı “Akıllı Fabrikalar”a dönüşme hedefimizi destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Ödül kazandığımız bu projemiz de Globaldeki fabrikalar içinde yeni bir uygulama, ilk defa Türkiye Operasyonlarında hayata geçti. PaylaşMax Dijital İletişim Platformu projemiz ile amacımız çalışan deneyimini geliştirmek ve çalışan bağlılığını daha da artırmak. Bu kapsamda teknolojik bir çözüm ile çalışanların iş süreçleri ile ilgili farkındalıklarını artırmak; düzenli ve interaktif iletişim kurmalarına ortam yaratmak, şirket faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiye anında ulaşmalarını sağlamak, online öğrenme gelişme imkanları yaratmak ve anında, hızlı geri bildirim vermelerini sağlamak mümkün olmuştur. Bu sayede iş süreçlerimizde operasyonel yoğunluğu dengelerken, verimliliğin artmasına katkı sağladık. Çalışan deneyimini ve bağlılığı geliştirirken; iş sonuçlarındaki olumlu etkiyi de ölçümledik. Sektörde örnek gösterilen projemizi bu ödül ile taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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