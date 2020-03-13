Maxion İnci Jant Grubu, ihracatta sektör liderliğini sürdürüyor

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, 2019 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile sektör liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2019 Türkiye otomotiv ihracatı verilerine göre Maxion İnci Jant Grubu, tüm otomotiv sektörü içerisinde ilk 50 şirket arasında 2 şirketi ile yer alırken, toplam ihracatı ile jant sektöründe ise lider durumda.

Temelleri 1968 yılında atılan Maxion İnci Jant Grubu, dünyanın en büyük jant üreticisi Brezilyalı Maxion Wheels ve İnci Holding iştirakleri olan iki şirketi; Maxion Jantaş ve Maxion İnci ile yıllık yaklaşık 12 milyon jant üretim kapasitesine sahiptir. 2019’da 10 milyon adet jant üretimi gerçekleştiren ve 1.700 kişiye istihdam sağlayan Maxion İnci Jant Grubu, cirosunun yüzde 75’ini 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yaptığı ihracattan elde etmektedir. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan 2019 Türkiye otomotiv ihracatı verilerine göre ise ilk 50 otomotiv sektörü şirketi arasında Maxion İnci 15. sırada yer alırken, Maxion Jantaş ise 34. oldu.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, tüm otomotiv sektöründe her iki şirketin de ihracatta ilk 50 şirket içerisinde yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, “Hem Türkiye’de hem de global yapısının içinde, üretimi ve sürdürülebilir iş modeliyle birçok ‘ilk’e imza atan Maxion İnci Jant Grubu olarak, Türkiye’nin ihracatını ve dolayısıyla ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.