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MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç :Otomotivde yeni KDV düzenlemesi kayıt dışılığı arttıracaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenleme ile araç alım satımında yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıkarıldı. İkinci el sektörünün çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada ikinci el otomotiv sektörünün bundan olumsuz yönde etkileneceğini ifade etti.

Otovitrin 29.03.2022, 14:31
MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç :Otomotivde yeni KDV düzenlemesi kayıt dışılığı arttıracaktır’

KDV düzenlemesinin ikinci el sektöründe huzursuzluğa sebep olduğunu belirten Erkoç, şunları söyledi:

‘’Pandemi döneminde dünya ekonomisindeki daralma ile birlikte zaten ülkemizde de bir daralma yaşanıyor. EBS Danışmanlık’tan aldığımız verilere göre 2022 Ocak Şubat dönemine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artış olsa da 2020’ye göre yüzde 45, 2019’a göre yüzde 8, 2018 yılına göre ise yüzde 22 oranında bir daralma yaşandı. Döviz kurunun dalgalı seyri, faiz oranlarının yüksek olması ve çip krizi sebebiyle sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek oluşu hem alıcıları hem de satıcıları zorlarken, bir de KDV oranının yüzde 18’e çıkarılması sektörün durmasına sebep olacaktır.’’

Devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştırarak istihdama da katkı sağlayan kayıtlı işletmelerin bu düzenlemeden olumsuz etkileneceğinin ve kayıt dışılığın artacağının altını çizen Erkoç, ‘’Kurumsal bir çatı altında vergi ödeyerek, personel istihdam ederek ikinci el ticareti yapan esnafın masraflarının artması ikinci el fiyatlarının da artmasına, hem meslek erbaplarının hem de vatandaşın daha çok mağdur olmasına sebep olacaktır. Yetki belgesine sahip, kayıtlı olarak bu işi yapan motorlu araç satıcıları yüzde 20 oranında kazanç vergisi ödüyor. Yüzde 1 oranında KDV kısmını da vatandaşlarımız öderken şu an bu oran yüzde 18’e çıkarıldı. Bu durum vatandaşların daha yüksek fiyata araç almasına sebep olacaktır. Devlete vergi ödemeden, ayaküstü satış yapanlar da bu durumdan faydalanarak fiyat arttıracağı için tüketicilerin araç alması da gün geçtikçe zorlaşacaktır. Artık internet sitelerindeki araç ilanlarında ‘KDV hariç’ yazısı da görebiliriz’’ diye konuştu.

Erkoç, 2021 verilerine göre 7 milyon 651 bin 810 adet araç el değiştirdiğini, bunun yaklaşık 2 milyonunu yetki belgesi olan kayıtlı esnaf tarafından, yaklaşık 1 milyonunun da gerçek tüketici tarafından yapıldığını ifade ederek ‘’Bu ticaretin 4 milyona yakını meslekle alakası olmayan, ayaküstü araç alıp satan kişiler tarafından yapılmış. Bu düzenleme ne yazık ki kurumsallaşmayı bitirirken bireyselleşmeyi artıracaktır. Küçük esnafın ayakta kalması, yanında personel çalıştırması gün geçtikçe zorlaşacaktır. Sektör, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ikinci el yönetmeliğinin denetimini ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımın uygulanmasını, Maliye Bakanlığı’ndan da kayıt dışı satış yapanların tespitini beklemektedir. Aksi takdirde sektörün tekrar ayağa kalkması çok zor olup, sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam edecektir’’ dedi.

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