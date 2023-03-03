Martaş Otomotiv’den Sektörde Bir İlk Daha: Hep Destek Hattı!

Müşterilerinden gelecek sorulara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak tüm dağıtım merkezlerinde hizmet veren 0850 207 1980 numarası, Hep Destek Hattı adı altında faaliyete başladı. Martaş Otomotiv’in hayata geçirdiği Hep Destek Hattı, hafta içi her gün 09.00 – 21.00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında 0850 207 1980 numaralı hat üzerinden hizmet veriyor. Böylece Martaş Otomotiv, binlerce müşterisine “Hep Destek Hattı” üzerinden ülke genelinde kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinden gelen tüm verilerin Hep Destek Hattı veri tabanında toplandığını söyleyen Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Bu da daha doğru analizler ve raporlar oluşturmamızı sağlıyor. Müşterilerimize özel çözümler üretmek konusunda Hep Destek Hattı bize rehberlik ediyor” dedi.

Çalışan sayısını artırmayı planlıyoruz!

Hep Destek Hattı ile tüm Türkiye’de Martaş Otomotiv müşterilerinin kendileriyle daha kolay iletişime geçmesini sağladıklarını ifade eden Erdem Çarıkcı, “Bu sayede çok daha verimli ve etkin şekilde müşterilerimizden gelen soruları yanıtlayabiliyoruz. Müşterilerimizden de

olumlu dönüşler almaya ve Hep Destek Hattı’nın faydalarını görmeye başladık. Müşterilerimizin bize daha kolay ulaşmasını ve memnuniyeti en üst seviyede sağlamak için Hep Destek Hattı çalışan sayımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “2023 yılında hedefimiz, Hep Destek Hattı ekibimizin sayısını artırmak ve tüm müşterilerimize en kısa zamanda en doğru şekilde yardımcı olmaktır. Hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.