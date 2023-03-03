Martaş Otomotiv’den Sektörde Bir İlk Daha: Hep Destek Hattı!
Otomotiv satış sonrası sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşu Martaş Otomotiv, satış sonrası hizmetini geliştirmek için bir ilke imza attı. 43 yıllık geçmişinde otomotiv satış sonrası sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan Martaş, müşterilerinden gelecek sorulara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak için Hep Destek Hattı projesini hayata geçirdi. Martaş Otomotiv, Hep Destek Hattı ile müşterilerinden gelen tüm bilgileri veri tabanında toplayıp satış sonrası için daha etkili çözümler geliştirebilecek. “Hep Destek Hattı” ile doğru analizler ve raporlar oluşturacaklarını söyleyen Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Müşterilerimize özel çözümler üretmek konusunda “Hep Destek Hattı” bize rehberlik ediyor. Bu sayede çok daha verimli ve etkin şekilde müşterilerimizden gelen soruları yanıtlayabiliyoruz. Müşterilerimizden de olumlu dönüşler almaya ve Hep Destek Hattı’nın faydalarını görmeye başladık” dedi.
Müşterilerinden gelecek sorulara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak tüm dağıtım merkezlerinde hizmet veren 0850 207 1980 numarası, Hep Destek Hattı adı altında faaliyete başladı. Martaş Otomotiv’in hayata geçirdiği Hep Destek Hattı, hafta içi her gün 09.00 – 21.00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında 0850 207 1980 numaralı hat üzerinden hizmet veriyor. Böylece Martaş Otomotiv, binlerce müşterisine “Hep Destek Hattı” üzerinden ülke genelinde kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinden gelen tüm verilerin Hep Destek Hattı veri tabanında toplandığını söyleyen Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Bu da daha doğru analizler ve raporlar oluşturmamızı sağlıyor. Müşterilerimize özel çözümler üretmek konusunda Hep Destek Hattı bize rehberlik ediyor” dedi.
Çalışan sayısını artırmayı planlıyoruz!
Hep Destek Hattı ile tüm Türkiye’de Martaş Otomotiv müşterilerinin kendileriyle daha kolay iletişime geçmesini sağladıklarını ifade eden Erdem Çarıkcı, “Bu sayede çok daha verimli ve etkin şekilde müşterilerimizden gelen soruları yanıtlayabiliyoruz. Müşterilerimizden de
olumlu dönüşler almaya ve Hep Destek Hattı’nın faydalarını görmeye başladık. Müşterilerimizin bize daha kolay ulaşmasını ve memnuniyeti en üst seviyede sağlamak için Hep Destek Hattı çalışan sayımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “2023 yılında hedefimiz, Hep Destek Hattı ekibimizin sayısını artırmak ve tüm müşterilerimize en kısa zamanda en doğru şekilde yardımcı olmaktır. Hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.