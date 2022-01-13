Martaş Otomotiv, Sekizinci Dağıtım Merkezini Diyarbakır’da Açtı!

Türkiye’nin en köklü otomotiv yedek parça dağıtım markalarından Martaş Otomotiv, yeni yılı yeni bir yatırım ile karşıladı. Ülke genelindeki dağıtım ağını ve lojistik altyapısını güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam eden şirket, geçen yıl devreye aldığı Antalya’daki dağıtım merkezinin ardından bu yıl da Diyarbakır’da dağıtım merkezi açtı. Toplamda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 palet kapasitesine sahip olan Martaş Otomotiv Diyarbakır Dağıtım Merkezi, Diyarbakır dahil olmak üzere 23 kente lojistik hizmeti vermeye başladı.

“Diyarbakır Dağıtım Merkezi, stratejik bir önem teşkil ediyor”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, 2015 yılında Gebze’de açtıkları ilk dağıtım merkezinin ardından bugün ülke genelinde 8 dağıtım merkezine ulaştıklarını anlattı. “Kısa zamanda hem dağıtım merkezlerinin kurulumu hem de hizmete başlama süresiyle ilgili önemli bir tecrübe edindik” ifadelerini kullanan Çarıkcı, “Diyarbakır dağıtım merkezini iki ay gibi çok kısa bir sürede açtık. Bu kapsamda kısa sürede geldiğimiz bu noktanın son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır dağıtım merkezi hizmet verdiği 23 şehirle, bu illerin araç parkına ait daha fazla stoklu ürün bulundurması ve daha hızlı hizmet vermesi adına çok stratejik bir önem teşkil ediyor. Yeni dağıtım merkezimiz gücümüze güç kattı. Bu yatırımımız; hem stok kapasitemizin büyümesi hem de dağıtım ve lojistik altyapımızın genişlemesi anlamında bizi bir adım daha ileriye taşıdı” diye konuştu.

Referans gönderiminde hedef günlük 5 bin!

“Diyarbakır dağıtım merkezimizin baktığı bölgelere daha önce Ankara ve Adana dağıtım merkezlerimiz aracılığıyla hizmet sağlıyorduk” açıklamasını yapan Çarıkcı, “Yeni merkezimizle birlikte hem daha hızlı hem de bölgeye özel hizmet sunacağız. Diyarbakır dağıtım merkezi açıldığı ilk günden itibaren günlük 3 bin 500 referans gönderimine ulaştı. Yıl sonuna doğru bu rakamı 5 bine çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yatırıma devam!

Hem pandemi koşulları hem de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara karşın geçen yıl yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirten Çarıkcı, “Bu yıl da şartlar ne olursa olsun yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda yeni iş olanaklarını takip etmeye ve yıl içinde yeni dağıtım merkezleri açarak lojistik altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Dağıtım Merkezi, 23 ayrı kente hizmet veriyor

Martaş Otomotiv Diyarbakır Dağıtım Merkezi; Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Malatya, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Ağrı, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Siirt, Muş, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Tunceli illerine hizmet veriyor.