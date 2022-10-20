Martaş Otomotiv, Fortune 500 Türkiye Listesinde 45 Basamak Birden Yükseldi!

Otomotiv satış sonrası sektöründe yarım asra yakın bir süredir faaliyet gösteren, farklı ürün gruplarında 150’den fazla yerli ve yabancı markanın satış, pazarlama ve dağıtım operasyonlarını yürüten Martaş Otomotiv, sektördeki konumunu daha da güçlendiriyor. Şirket bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye - 2021 araştırması dahilinde hazırlanan listede 45 basamak yükselerek, yine önemli bir başarıya imza attı. Martaş Otomotiv, Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 15’incisini gerçekleştirdikleri, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin bulunduğu listede 340. sıraya geldi. Şirket, listeye geçen yıl 385. sıradan giriş yapmıştı.

“Listede daha üst sıralarda yer alacağız”

Fortune 500 Türkiye listesindeki yükselişlerinin kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Türkiye’nin ilk 500 firması arasında elde ettiğimiz konumu üst sıralara taşıyarak bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tedarik zincirinin yanı sıra insan kaynakları, bilişim ve lojistik alanındaki yatırımlarımız bizi bu başarıya taşıdı. Ayrıca, Ford Otosan ile birlikte başlayan orijinal yedek parça tedariki, Exide Akü, ağır vasıta yatırımlarımızla da büyümemizi sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. İlerleyen dönemlerde listede daha üst sıralarda yer alacağız. Uzun vadede 340. sıradan ilk 200 içerisine geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Cirosal anlamda yüzde 100 büyüme bekliyoruz”

Şirket olarak bu yıl özelindeki hedeflerini mevcut ekonomik gelişmeler odağında güncellediklerini belirten Çarıkcı, “Hem ülkemizde hem de dünyada ekonomi alanında değişimlerin yaşandığı dönemlerden geçiyoruz. Biz de böyle bir ortamda hedeflerimizi daha da ileriye taşıyarak güncelledik. Bu yıl özellikle farklı alanlarda çok sayıda yatırıma imza attık. Bu gelişmelerin sektördeki konumumuzu daha da güçlendirdiğini görüyoruz. Bu yıl OES ürün grubu, ağır vasıta ve akü gruplarında yaptığımız, yapacağımız yatırımlarla cirosal anlamda yüzde 100 büyüme bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Yatırım planları kapsamında insan kaynakları odaklı proje ve çalışmaların da olduğuna dikkat çeken Çarıkcı, önümüzdeki yıl da bu konuya odaklanacaklarını belirtti.