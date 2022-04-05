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Mart Ayı Otomobil Pazar Raporu Yayınlandı!

Türkiye Otomobil Pazarında neler olup bitiyor?, fiyat grafiği nerede?, en hızlı hangi ilde araç satılıyor?, en hızlı hangi kelimelerle aracınız satılır? sorularına veriye dayalı yanıtlar sunan SmartIQ Mart Otomobil Pazar Raporu İnfografiği yayınlandı.

Otovitrin 05.04.2022, 11:06
Mart Ayı Otomobil Pazar Raporu Yayınlandı!

En çok satılık otomobil ilanı Bağcılar’dan

Mart ayı Türkiye Otomotiv Pazar raporu yayınlandı. SmartIQ tarafından online otomobil pazarından derlenen verilerle hazırlanan Otomotiv Pazar Raporu’nun Mart versiyonu’na göre İstanbul’da en çok araç satışa konulan ilçe Bağcılar oldu. 28 Bin’in üstünde aracın satışa konulduğu Bağcılar’ı 16,2 Bin ile Esenyurt ve 13,3 bin ile Ataşehir izledi.

Otomobil fiyatlarının bir önceki Şubat ayına göre % 3,5 artış gösterdiği Mart ayında satışa konulan otomobil sayısı da % 2 oranında arttı. Satışa sunulan araçların satış hızı ise bir önceki aya göre yavaşladı. Şubatta ortalama satış süresi 43 gün iken Mart ayında bu 47 güne çıktı. En hızlı satılan ilk 3 markada ise sıralama değişmedi. Fiat 38 gün ile en hızlı nakte çevrilen marka olurken onu 39 günle Renault ve 48 günle Volkswagen izledi.

Türkiye’de satılık 2. el araçlarda en genç marka 6,5 Yaş ortalaması ile Fiat olurken onu 7 Yaş ile Renault, 7.2 ile Volkswagen ve 7,4 ile Ford izledi.

2. Elde araç değerini en iyi koruyan marka Mercedes Benz A serisi olurken piyasanın en az hasarla satışa sunulan markası da % 6,6 Hasar oranı ile yine Mercedes oldu. Hasarsızlık sıralamasında BMW % 7 ile ikinci, Audi ise % 7,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de % 100 elektrikli ve hibrit araç pazarında ise Mart ayı oldukça hareketli geçti. Mart ayında satışa konulan elektrikli ve hibrit araçların adeti % 64 artışla rekor kırdı.

#otomotiv #Bağcılar #satılık otomobil
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