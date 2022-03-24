Marka – Model Kararı Veremeyenlerin Hizmeti “Bana Araç Öner” Yenilendi
İkinci el veya sıfır km. araç alma aşamasında tüketicilerin en önemli karar noktası hangi marka model araç üzerinde araştırmaya başlayacağı oluyor. İhtiyaçları belli olan tüketiciler çoğu zaman bu ihtiyaçlarını karşılayacak araçların marka ve modelini belirlemekte zorlanıyor ve sadece bildiği araçlara yöneldiği için kendisine daha uygun bir modeli kaçırabiliyor. Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, ikinci el araç arayanların ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde ifade edebilecekleri ve sonrasında da gelişmiş algoritması ile kişiye en uygun araç marka modellerini sıraladığı “Bana Araç Öner” uygulamasını güncelleyerek kullanıcılarının bu sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.
Yenilenen hizmet sayesinde vites türü, bagaj boyu, aracı ne sıklıkla kullanacağı, kaç kişilik bir araç tercih edeceği, araç ile uzun yol yapıp yapmayacağı, ne sıklıkla yolculuk yapacağı gibi detaylı bilgileri işaretleyen kullanıcılar için algoritmanın bulduğu araçlar listeleniyor. Hizmeti kullananlar isterlerse bütçelerine göre fiyat aralıkları ile de seçenekleri sınırlandırabiliyor. Yenilenen hizmet ile karşılarına çıkan alternatifleri marka & model bazında veya sıfır km. araçlar olarak da listeleyebiliyor. Gerçekleştirilen bu yenilikler ile birlikte “Bana Araç Öner” artık arabam.com’un mobil uygulamasında da kullanılabiliyor, ürüne mobil uygulamanın ana sayfasından veya listeleme sayfasından erişilebiliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “Türkiye’nin otomobil piyasasında önde gelen online pazar yeri olarak çalışmalarımızı hız kesmeden geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda kullanıcıların taleplerini de değerlendirerek hem web sitemiz içerisinde hem mobil uygulamamız içerisinde yenilikler yapıyoruz. “Bana Araç Öner” hizmetimiz ile de kullanıcıların isteklerine göre kendilerine uygun olabilecek araçları onlar için listeliyoruz. Ürünün hem mobil hem de web site tarafında yeni özelliklerini de mart ayında aktif ettik. Bu hizmette ihtiyaçlarınız için eğlenceli bir test bulunuyor. Testi cevaplayanlar ister ikinci el, ister sıfır km. araçlar için tüm ihtiyaçları karşılayan araç marka ve modellerinin listesine ulaşabiliyor. İsterseniz bu marka modellerdeki ikinci el ilanları inceleyebilir, isterseniz sıfır km. fiyatlarını inceleyerek yetkili bayilere ulaşabilirsiniz.” dedi.