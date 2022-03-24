Marka – Model Kararı Veremeyenlerin Hizmeti “Bana Araç Öner” Yenilendi

Yenilenen hizmet sayesinde vites türü, bagaj boyu, aracı ne sıklıkla kullanacağı, kaç kişilik bir araç tercih edeceği, araç ile uzun yol yapıp yapmayacağı, ne sıklıkla yolculuk yapacağı gibi detaylı bilgileri işaretleyen kullanıcılar için algoritmanın bulduğu araçlar listeleniyor. Hizmeti kullananlar isterlerse bütçelerine göre fiyat aralıkları ile de seçenekleri sınırlandırabiliyor. Yenilenen hizmet ile karşılarına çıkan alternatifleri marka & model bazında veya sıfır km. araçlar olarak da listeleyebiliyor. Gerçekleştirilen bu yenilikler ile birlikte “Bana Araç Öner” artık arabam.com’un mobil uygulamasında da kullanılabiliyor, ürüne mobil uygulamanın ana sayfasından veya listeleme sayfasından erişilebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “Türkiye’nin otomobil piyasasında önde gelen online pazar yeri olarak çalışmalarımızı hız kesmeden geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda kullanıcıların taleplerini de değerlendirerek hem web sitemiz içerisinde hem mobil uygulamamız içerisinde yenilikler yapıyoruz. “Bana Araç Öner” hizmetimiz ile de kullanıcıların isteklerine göre kendilerine uygun olabilecek araçları onlar için listeliyoruz. Ürünün hem mobil hem de web site tarafında yeni özelliklerini de mart ayında aktif ettik. Bu hizmette ihtiyaçlarınız için eğlenceli bir test bulunuyor. Testi cevaplayanlar ister ikinci el, ister sıfır km. araçlar için tüm ihtiyaçları karşılayan araç marka ve modellerinin listesine ulaşabiliyor. İsterseniz bu marka modellerdeki ikinci el ilanları inceleyebilir, isterseniz sıfır km. fiyatlarını inceleyerek yetkili bayilere ulaşabilirsiniz.” dedi.