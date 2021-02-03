MAN’dan yeni çekici alacaklara 2’li fırsat

Pandeminin zorlu koşullarında da ‘Yaşam boyu iş ortağı’ olarak müşterilerini yalnız bırakmayan MAN, ihtiyaçlara yönelik en ideal çözümleri sunmaya devam ediyor. Üstün nitelikli araçları, satış sonrası hizmetler ve finansal çözümlerde sunduğu ayrıcalıklarla güvenilir çözüm ortağı olmaya devam eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., müşterilerine yeni yılda da birbirinden cazip avantajlarla çekici sahibi olma fırsatı veriyor.

MAN’dan yeni yılda da bireysel ve kurumsal müşterilere cazip fırsatlar

Kampanya kapsamında 2021 model MAN çekici sahibi olmak isteyen müşterilere; Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA’dan 0,99 faiz oranı ve 36 ay vade ile 500.000 TL’ye kadar kredi imkânı sağlanıyor.

MAN ayrıca finansal desteğe ihtiyacı olmayan müşterileri için de yeni çekici alımlarında 3 yıllık bakım ve uzatılmış garanti seçeneğini ücretsiz olarak sunuyor.

MAN’ın zorlu pandemi sürecinde müşterilerini düşünen birbirinden cazip kampanya seçenekleri; bireysel müşterilerin yanı sıra filolarını yenilemek, güçlendirmek isteyen kurumsal firmalara da yeni fırsatların yolunu açıyor.