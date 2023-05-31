MAN 2023’te rekor TGE satışı bekliyor

MAN’ın hafif ticari araç segmentindeki modeli TGE, ilk seri üretim ile 3 Nisan 2017'de gün ışığına çıktı. MAN'daki proje ekibi ve Polonya’nın Wrzesnia bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim ekibi için çok önemli bir an olan ilk aracın ardından, büyük ilgi gören TGE’nin 100.000’inci adedi ise, çok yakında üretim hattından inecek.

MAN için tartışma götürmez bir başarı öyküsü olan TGE’nin gördüğü yüksek ilgi 2023 tahmini satış rakamlarına da olumlu yansıdı. MAN Truck & Bus Van Satış Başkanı Daniel Holbein, “Ukrayna savaşı, hammadde darboğazı ve yarı iletken krizi nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, 2022 yılına damga vurdu. Bunun sonucunda talepleri karşılayacak kadar çok sayıda TGE üretemedik. Bu durum artık yavaş yavaş çözülüyor ve sipariş defterimiz şimdiye kadar hiç olmadığı kadar dolu. Bu nedenle 2023'te satışlarda önemli bir sıçrama bekliyoruz ve haliyle her zamankinden daha fazla TGE satacağız" diyerek, beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni inovasyonlarla daha da güçlenen TGE’nin ürün yelpazesine ise, yeni model seçenekleri de eklendi. Yeni eklenen modellerin başında ise, tek lastikli arkadan çekişli ve otomatik şanzımanlı TGE geliyor. Arkadan çekişli sistem karoserli araçlar için daha uygun olduğundan, 3,5 ton aralığında inşa edilen aracını menzili daha da artmış durumda. Özellikle güçlendirilmiş araçların yük dağılımının genellikle arka aksta olduğundan arkadan çekiş sistemi, bu şekilde daha fazla güç sunabiliyor. Buna ek olarak, otomatik şanzımanlı, tek lastikli ve arkadan çekişli TGE ile treylerlerin sık kullanıldığı durumlarda daha iyi çekiş gücü elde edebiliyor. 8 kademeli otomatik vites ile dur-kalk trafikte bile en ideal şekilde tasarlanmış vites değiştirme noktaları sunan TGE, ayrıca yüksek sürüş konforu ve güvenliği ile de etkileyici bir performans sergiliyor.

MAN TGE, ürün yelpazesindeki bir başka yenilik de karavanlarda ayakta durabilmek için daha fazla alan sağlayan fabrika çıkışı yüksek tavan olarak öne çıkıyor. Kısmen entegre kamp araçları için zaten geniş bir ürün yelpazesine sahip olan MAN; geniş aks, düz şasi ve yeni eklenen dört metrelik aks merkezleri aralığı ile karavan üreticilerinin her tür tasarım yapabilmelerine imkân veriyor. Bölme duvarın olmaması, sürücü ve yolcu için döner koltuklar, karavanlar için özel koltuk kumaşları, 2’nci akü (AGM) ve CSM ünitesi (KFG) gibi fabrikada takılan ek donanım detayları yüksek kaliteli karavanlar için mükemmel temel oluştururken, karavan üreticileri istemeleri halinde bu alan daha da genişletebiliyor. Ayrıca MAN Individual ile katlamalı ve sürgülü sisteme sahip sürücü ve yolcu için ön cam karartması, sağ sürgülü kapıda entegre engel algılamalı autostop- otomatik basamak gibi daha fazla kampçı özelliği de araca eklenebiliyor.

MAN, TGE için yıllardır çeşitli karoser ve eklemeler ile fabrika çözümleri yelpazesini sürekli genişletiyor. Müşteriler, doğrudan talep ederek damperli veya kapalı kasalı bir TGE'nin yanı sıra yolcu taşımacılığı için kombi kasalar veya atölye arabaları için raf eklentileri sipariş edebiliyorlar. TGE’de kapasitesi 19 yolcuya kadar artırılabilen iki farklı minibüs çeşidi sunuluyor. TGE'nin çok yüksek yapım kalitesine ve sürüş dinamiklerine ek olarak, servis anlamında da müşterilere kesintisiz hizmet sunulduğunu vurgulayan Daniel Holbein, şunları söylüyor; "Müşterilerimiz her aracı kapsayan 7/24 arıza servisinin yanında, birçok yerde ticari müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışma saatleri uzatılan atölyeleri ile MAN servisleri takdiri ediyor. Müşterilerimizin vurguladıkları bir başka nokta ise, çeşitli sektörlerden ticari müşterilerin gereksinimlerine aşina olan ve TGE için büyük bir tutkuyla tavsiyelerde bulunan satış personelimizin profesyonel tavsiyeleridir."

Akıllı dört tekerden çekiş

MAN TGE’nin mevcut modellerinin yanında 4x4 seçenekleri de yoğun ilgi görüyor. 2022 yılında dört tekerden çekişli 3.540 adet TGE teslimatı yapılırken, bu oran geçen yıl yapılan toplam satışların yüzde 17'sine karşılık geliyor. Bu rekabetçi bir ortamda 4x4 çekiş sisteminin bu yüksek satış rakamlarına ulaşması da MAN’ın kalitesine duyulan güveni gösteriyor. TGE'nin son dört yılda ortalama yüzde 30'un üzerinde üstyapı ile teslim edilmiş olması ise, MAN'ın olağanüstü üstyapı ustalığının bir kanıtı olarak öne çıkıyor. 4x4 çekiş sistemi özellikle; kamp, inşaat veya acil durum araç müşterileri arasında büyük ilgi görüyor.

Bununla birlikte akıllı teknoloji ve uygun fiyat da TGE’nin başarısında önemli bir kriteri oluşturuyor. Temel TGE 4x4, çok plakalı bir debriyaj aracılığıyla torku gerektiği gibi arka aksa dağıtan önden çekişli bir araç. Tork otomatik olarak, ön yüzde 100, arka yüzde 0’dan- ön yüzde 50 arka yüzde 50 olacak şekilde dağıtıyor. Brüt araç ağırlığı 3,5 ila 4,0 ton aralığındaki TGE’ler fabrikadan bu çözümle birlikte temin ediliyor. 120 KW ve 130 KW motor seçenekleriyle sipariş edilebilen TGE’lerde, ayrıca 8 vitesli otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor.

Çok plakalı debriyaja bir bakış

TGE 4x4'teki akıllı dört tekerlekten çekişin teknik temelini çok plakalı debriyaj sistemi oluşturuyor. Bu, plakalar bir yağ banyosu içinde çalışan, elektronik olarak kontrol edilen bir debriyaj. Plakalar gerektiği gibi eksenel olarak bir araya getiriliyor. Çok plakalı debriyajın kontrol ünitesi ise, CAN veri yoluyla tüm araç sensör sisteminden bilgi alıyor ve tüm sürücü destek sistemleriyle serbestçe birleştirebiliyor. Ön tekerleklerde kayma olması veya ESP müdahalesi gibi bir durumlar ise; tahrik torkunun yüzde 0 ila yüzde 100'ü sürekli olarak ön veya arka aksa yönlendiriliyor. Tahrik torkunun dağılımı yalnızca çekişe hizmet etmekle kalmıyor, sürüş dinamiklerini de olumlu yönde etkiliyor. Araçta diferansiyel kilidi de opsiyonel olarak yer alıyor.

Sürekli dört tekerden çekiş

MAN’ın TGE modellerinin arasında, aynı zamanda arkadan itişli aracı temel alan MAN TGE 4x4 de bulunuyor. Bu modelde MAN Individual, Oberaigner şirketine ait bir sistemi kullanıyor. Bu sayede yüzde 42’ye yüzde 58 (ön/arka) tork dağılımına sahip sürekli dört tekerlekten bir çekiş sunuluyor. Sürekli dört tekerden çekişli TGE'nin 2023'ün 3’ncü çeyreğinde tekrar satışa sunulması bekleniyor. Toplam ağırlığı 4,0 ton ila 5,5 ton aralığında olan araç, fabrikadan bu çözüm ile sipariş edilebiliyor. Bu modelde müşteri, 6 vitesli manuel veya 8 vitesli otomatik şanzımanlı 120 kW varyantını seçebiliyor.

MAN Individual

Yeni seçeneklerle birlikte MAN Individual, 2023'ün 3’üncü çeyreğinin sonunda TGE müşterilerine iki yeni teklif sunmayı hedefliyor. Bir; performans yükseltmesi, ikincisi ise, 4 kanallı havalı süspansiyon. Bu kapsamda; İtfaiye araçları, ambulanslar, karavanlar veya atölye minibüsleri gibi genellikle tamamen dolu şekilde yol alan farklı segmentlerden müşteriler için MAN Individual, motor gücünde 202 hp'ye kadar güvenilir ve kalıcı bir artış sunmayı planlıyor.

Bunun yanında yine, bir diğer yenilik olan 4 kanallı havalı süspansiyon da tüm alanlarda yüksek düzeyde sürüş konforu vadediyor. Bu özelliğin getirdiği çeşitli sürüş modları, karavanlar için otomatik seviye işlevi sunmasının yanında, farklı yük koşullarına da tepki veriyor. Maksimum seyahat arazi modunun da yine bu yeniliklerden bir tanesi olması bekleniyor.