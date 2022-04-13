Malatya Medine Turizm, 5 adet Mercedes-Benz Travego siparişinin ilk 4 aracını teslim aldı

Malatya merkezli yolcu taşıma şirketi Malatya Medine Turizm, satın aldığı 5 adet Travego 16 2+1’in ilk 4 adedini teslim aldı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında 1996 yılından beri hizmet veren Malatya Medine Turizm; başta Ankara, İstanbul, Kayseri ve Adana olmak üzere onlarca ildeki faaliyetlerinin tamamını Mercedes-Benz modellerinden oluşan 20 adet büyük otobüs ile sürdürüyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Bayisi Hasmer Otomotiv tarafından yapılan 5 adet Travego 16 2+1 satışının ardından Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde 13 Nisan 2022 tarihinde bir teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Otobüs Satış ve Pazarlama Müdürü Kemal Üşenmez, Hasmer Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Ulcay ve Hasmer Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin tarafından, Malatya Medine Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin ile firma yetkilileri Veysel Keskin ve Ramazan Keskin’e teslim edildi.

Malatya Medine Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin; “Halkımızın rahat ve güvenli yolculuğu için bünyemizdeki tüm otobüslerimiz 2+1 koltuk düzenine sahip Mercedes-Benz markalı araçlardan oluşuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olarak, sürücülerimizin ve yolcularımızın Mercedes-Benz marka araçlarımızdan duyduğu memnuniyet doğru seçim yaptığımızı gösteriyor. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 5 adetlik Mercedes-Benz Travego yatırımımızın ilk 4 adedini bugün teslim aldık. Ayrıca bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek, Mercedes-Benz Türk’ten bu yıl içinde 5 adet daha otobüs almayı planlıyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Hasmer Otomotiv’in değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Hasmer Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Ulcay ise; “Kurulduğu günden bugüne kadar müşteri memnuniyeti adına sektöründe sürekli yeniliklere imza atan Malatya Medine Turizm, son teknolojiye sahip 5 adet Mercedes-Benz Travego16 2+1'i filosuna ekledi. Öncüsü olduğu seyahat otobüsü sektöründe standartları belirleyen Mercedes-Benz Türk, Travego ve Tourismo modellerinde sunmaya başladığı yeni donanımlarıyla çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Araç tedarikindeki desteklerinden dolayı Merkon ve Hastalya bayilerine teşekkür ederiz. Yeni araçlarımızın Malatya Medine Turizm’e hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da yeni otobüslerin teslimatı hakkında şunları söyledi: “Malatya Medine Turizm’e bu yıl yaptığımız teslimat ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Üst düzey güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sunan yeni nesil Travego 16 2+1 araçlarımızın Malatya Medine Turizm’e hayırlı olmasını diliyoruz. Müşteri memnuniyetini odağına alan Malatya Medine Turizm’in yaptığı bu yatırım ile hizmet kalitesini daha da artıracağına inanıyoruz. Malatya Medine Turizm’e ve bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”