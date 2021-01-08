Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı
Geçtiğimiz yılın ekim ayında makyajlanan 2021 Fiat Egea ailesinin Türkiye fiyatları merak ediliyordu. Bugün Türkiye tanıtımının gerçekleşmesiyle birlikte makyajlı 2021 Fiat Egea fiyatları açıklandı.
Yaklaşık üç ay önce örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Fiat Egea ailesinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirildi. Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyatları TL'den başlıyor.
Makyajlı Fiat Egea'nın tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Genişleyerek farların alt bölümüne kadar uzanan panjurda artık yuvarlak logo yerine büyük bir FIAT yazısı görüyoruz. Bunun yanında üst paketlerde LED olarak alınabilen farlar ve krom detaylara sahip ön tampon da makyajlı Egea'nın dikkat çeken detayları arasında. Arka tarafta ise yine LED olarak alınabilen stoplar mevcut.
Crossover esintileri taşıyan Egea Cross'ta ise elmas kesimli yeni 17 inç alaşım jantlar, ön, arka ve marşpiyellerde bulunan koruma plakaları, tavan rayları ve çamurluklardaki siyah plastik dodikler dikkat çekiyor. Makyajlı Egea ailesinin diğer üyelerine göre yerden 4 cm daha yüksek olan Egea Cross'un toplam yüksekliği ise (hatcback'e göre) 7 cm daha fazla. Ayrıca çamurluklardaki plastik eklentiler de genişliğe 10 mm eklemiş durumda.
*Tüm araçlarda otomatik şanzıman seçeneği 2021'in son çeyreğine doğru gelecek.
Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi şöyle:
2021 Fiat Egea Hatchback
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|174.900 TL
|201.900 TL
|209.900 TL
|232.000 TL
|Urban
|158.900 TL
|185.900 TL
|193.900 TL
|216.900 TL
|Street
|145.900 TL
|-
|185.900 TL
|-
2021 Fiat Egea SW
|-
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|204.900 TL
|212.900 TL
|232.000 TL
|Urban
|188.900 TL
|196.900 TL
|216.900 TL
|Street
|-
|188.900 TL
|-
2021 Fiat Egea Cross
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|178.900 TL
|204.900 TL
|-
|232.000 TL
|Urban
|162.900 TL
|188.900 TL
|196.900 TL
|216.900 TL
|Street
|154.900 TL
|-
|188.900 TL
|-
2021 Fiat Egea Sedan
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|167.900 TL
|193.900 TL
|201.900 TL
|224.900 TL
|Urban
|146.900 TL
|177.900 TL
|185.900 TL
|216.900 TL
|Easy
|130.900 TL
|-
|174.900 TL
|-
2021 Fiat Egea ailesi opsiyon paketleri de şöyle:
|-
|Plus Paket
|Güvenlik Paketi
|Lounge
|8.000 TL
|8.000 TL
|Urban
|8.000 TL
|8.000 TL
|Easy
|8.000 TL
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12