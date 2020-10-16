MAHLE, Mercedes-Benz araçlarına erişiyor

MAHLE ve Daimler AG Mercedes-Benz araçların şifreli OBD tanılama geçitlerine erişim konusunda anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile, MAHLE TechPRO® ve BRAIN BEE CONNEX tanılama cihazları kullanıcıları artık Siber Güvenlik özelliğini kullanarak araç verilerini kolayca çekebilecekler. Yıllık MAHLE ya da BRAIN BEE aboneliği ile Daimler portaline erişim sağlayarak gerekli güvenlik sertifikaları alınabiliyor. MAHLE özel bir kampanya başlatıyor ve kullanıcılarına yıl sonuna kadar ücretsiz erişim lisansı sunuyor.

MAHLE Aftermarket Servis Çözümleri, EMEA Satış Müdürü Joachim Schneeweiss şöyle ifade ediyor: “Bu anlaşma sayesinde, bağımsız servislere Mercedes-Benz araçların servis işlemlerini yaparken çok daha fazla esneklik sağlıyoruz.” Daimler AG, araçlarının güvenlik ile ilgili işlevlerine üçüncü tarafların erişimini önlemek için güvenlik geçidi

uygulamaya başlayacak. Bu, Daimler AG orijinal test cihazları kullanılmıyorsa ya da MAHLE TechPRO® ya da BRAIN BEE CONNEX gibi tanılama cihazları ile Daimler arasında sertifika değişimi yapılamıyorsa, verinin OBD arayüzü vasıtasıyla sadece okunabileceği ama yazma ya da silme yetkilerinin olmayacağı anlamına geliyor.