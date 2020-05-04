Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99370
ALTIN
385.449
DOLAR
7.0308
STERLİN
8.7269
EURO
7.6852

MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans

 Hibrit ve elektrikli araç klima kondansatörleri, normal araçlara kıyasla çok daha işlevsel  Kaza, çarpışma ya da taş darbesi durumunda kontroller ve bakım son derece önemli  MAHLE yedek parça tedarikini 21 lojistik merkezi ile güvenle sağlıyor

MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans

 Hibrit ve elektrikli araç klima kondansatörleri, normal araçlara kıyasla çok daha işlevsel  Kaza, çarpışma ya da taş darbesi durumunda kontroller ve bakım son derece önemli  MAHLE yedek parça tedarikini 21 lojistik merkezi ile güvenle sağlıyor

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:57
1262 Okunma
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans

Klima kondansatörleri aracın ön tarafında muhafazasız konuma takılmaları nedeniyle yüksek hasar riski grubunda. Konfor sorunundan çok daha önemli bir konu. Özellikle akü ve güç elektronikleri soğutulması gereken hibrit ve elektrikli araçların iklimlendirme sisteminin güvenli şekilde çalışması şart. Bu kategorideki araçlarda olabilecek arıza aracın çalışmamasına ya da parçaların hasar görmesine neden olabilir. MAHLE, 21 lojistik merkezi ile bağımsız servislerin klima kondansatörü taleplerini küresel ölçekte ve güvenilir şekilde karşılıyor.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Hibrit ve elektrikli araç kullanımının giderek yaygınlaşması, klima servisini belirgin şekilde değiştiriyor. Bu, servislerin verdiği hizmet hacminde artış demek.” “Servisler klima servisinin önemi ile ilgili bilgilendirme yaparak, müşterilerin araçlarını hasara karşı koruyorlar ve araçların işlevlerini yerine getirmelerini garantiye alıyorlar. MAHLE, servisleri bilgilendirici kaynaklar, eğitim, kendini kanıtlamış klima servisi ve tanılama çözümleri ile destekliyor.”

Klima kondansatörünün görevi, klima kompresöründeki sıkışma esnasında ısınan soğutucu maddeyi soğutmak ve akışkan hale getirmek. Isınan soğutucu gaz kondansatör içine doğru akar, boru ve kanatlar vasıtasıyla ısıyı ortama yayar. Soğutma sonucunda, soğutucu madde klima kondansatöründen sıvı halde çıkar. Klima kondansatöründeki bir hasar, soğutma kapasitesini düşürecek ya da iklimlendirme sisteminin arızalanmasına neden olacaktır. Çoğunlukla kondansatör fanının sürekli çalışmasıyla sonuçlanır. Servislerin herhangi bir arızadan şüphelenmeleri durumunda, sızıntı, kirlilik ve hasar kontrolleri ve yüksek ve düşük basınç taraflarında basınç testi yapmaları tavsiye edilir.

2020 itibariyle 100. yıl dönümünü kutlayan MAHLE Aftermarket, binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçlar için yaklaşık 1.200 farklı klima kondansatörünün yer aldığı geniş bir yelpazeye sahip. Müşteriler MAHLE Aftermarket’ten satın alma yaptıkları zaman, OEM alanındaki geniş uzmanlıktan, otomotiv parçaları geliştirme ve üretiminde 100 yıllık deneyimden ve bunun yanı sıra 30 yılı aşkın klima servisi deneyiminden yararlanıyorlar.

MAHLE Hakkında

MAHLE, otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası geliştirme ortağı ve tedarikçisi olmasının yanı sıra, geleceğin mobilitesinin öncüsüdür. Grubun ürün yelpazesi, hem içten yanmalı motor teknolojileri hem de e‑mobilite için güç aktarım sistemleri ve klima teknolojisi ile ilgili önemli tüm konuları kapsıyor. Grup, 2018 yılında 79.000’den fazla çalışanı ile yaklaşık 12,6 milyar Avro ciro elde etmiştir ve 30'dan fazla ülkede 160 üretim yeri ile temsil edilmektedir.

MAHLE Aftermarket Hakkında

Yedek parça konusunda uzmanlaşmış iş birimi MAHLE Aftermarket, otomotiv aftermarket ürün yelpazesi için orijinal ekipman seri üretiminden sağladığı teknik bilgiyi kullanmakta ve ticaret, servis ve motor tamiri ortaklarına tedarik yapmaktadır. Yelpazesinde ayrıca, MAHLE Servis Çözümleri bölümü tarafından geliştirilen servis ekipmanlarının yanı sıra, kapsamlı hizmetler ve özelleştirilmiş eğitim programları da yer almaktadır.

MAHLE Aftermarket, dünya çapında 25 merkez ve çeşitli satış ofislerinde yaklaşık 1.700 çalışanı ile temsil edilmektedir. İş birimi, 2018 yılında 928 milyon Avro üzerinde global satış hacmine ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Mahle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı
Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri’nde Porsche Taycan’a çifte ödül
Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri’nde Porsche Taycan’a çifte ödül
Toyota ve BYD, Elektrikli Araç Geliştirmek İçin Yeni Şirket Kurdu
Toyota ve BYD, Elektrikli Araç Geliştirmek İçin Yeni Şirket Kurdu
Hyundai Assan’dan kapınızdaki servis ve ücretsiz dezenfektasyon
Hyundai Assan’dan kapınızdaki servis ve ücretsiz dezenfektasyon
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim