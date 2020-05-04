MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans

Klima kondansatörleri aracın ön tarafında muhafazasız konuma takılmaları nedeniyle yüksek hasar riski grubunda. Konfor sorunundan çok daha önemli bir konu. Özellikle akü ve güç elektronikleri soğutulması gereken hibrit ve elektrikli araçların iklimlendirme sisteminin güvenli şekilde çalışması şart. Bu kategorideki araçlarda olabilecek arıza aracın çalışmamasına ya da parçaların hasar görmesine neden olabilir. MAHLE, 21 lojistik merkezi ile bağımsız servislerin klima kondansatörü taleplerini küresel ölçekte ve güvenilir şekilde karşılıyor.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Hibrit ve elektrikli araç kullanımının giderek yaygınlaşması, klima servisini belirgin şekilde değiştiriyor. Bu, servislerin verdiği hizmet hacminde artış demek.” “Servisler klima servisinin önemi ile ilgili bilgilendirme yaparak, müşterilerin araçlarını hasara karşı koruyorlar ve araçların işlevlerini yerine getirmelerini garantiye alıyorlar. MAHLE, servisleri bilgilendirici kaynaklar, eğitim, kendini kanıtlamış klima servisi ve tanılama çözümleri ile destekliyor.”

Klima kondansatörünün görevi, klima kompresöründeki sıkışma esnasında ısınan soğutucu maddeyi soğutmak ve akışkan hale getirmek. Isınan soğutucu gaz kondansatör içine doğru akar, boru ve kanatlar vasıtasıyla ısıyı ortama yayar. Soğutma sonucunda, soğutucu madde klima kondansatöründen sıvı halde çıkar. Klima kondansatöründeki bir hasar, soğutma kapasitesini düşürecek ya da iklimlendirme sisteminin arızalanmasına neden olacaktır. Çoğunlukla kondansatör fanının sürekli çalışmasıyla sonuçlanır. Servislerin herhangi bir arızadan şüphelenmeleri durumunda, sızıntı, kirlilik ve hasar kontrolleri ve yüksek ve düşük basınç taraflarında basınç testi yapmaları tavsiye edilir.

2020 itibariyle 100. yıl dönümünü kutlayan MAHLE Aftermarket, binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçlar için yaklaşık 1.200 farklı klima kondansatörünün yer aldığı geniş bir yelpazeye sahip. Müşteriler MAHLE Aftermarket’ten satın alma yaptıkları zaman, OEM alanındaki geniş uzmanlıktan, otomotiv parçaları geliştirme ve üretiminde 100 yıllık deneyimden ve bunun yanı sıra 30 yılı aşkın klima servisi deneyiminden yararlanıyorlar.

MAHLE Hakkında

MAHLE, otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası geliştirme ortağı ve tedarikçisi olmasının yanı sıra, geleceğin mobilitesinin öncüsüdür. Grubun ürün yelpazesi, hem içten yanmalı motor teknolojileri hem de e‑mobilite için güç aktarım sistemleri ve klima teknolojisi ile ilgili önemli tüm konuları kapsıyor. Grup, 2018 yılında 79.000’den fazla çalışanı ile yaklaşık 12,6 milyar Avro ciro elde etmiştir ve 30'dan fazla ülkede 160 üretim yeri ile temsil edilmektedir.

MAHLE Aftermarket Hakkında

Yedek parça konusunda uzmanlaşmış iş birimi MAHLE Aftermarket, otomotiv aftermarket ürün yelpazesi için orijinal ekipman seri üretiminden sağladığı teknik bilgiyi kullanmakta ve ticaret, servis ve motor tamiri ortaklarına tedarik yapmaktadır. Yelpazesinde ayrıca, MAHLE Servis Çözümleri bölümü tarafından geliştirilen servis ekipmanlarının yanı sıra, kapsamlı hizmetler ve özelleştirilmiş eğitim programları da yer almaktadır.

MAHLE Aftermarket, dünya çapında 25 merkez ve çeşitli satış ofislerinde yaklaşık 1.700 çalışanı ile temsil edilmektedir. İş birimi, 2018 yılında 928 milyon Avro üzerinde global satış hacmine ulaşmıştır.