banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı

Lüks otomobil markasının ilk SUV'u Türkiye'de

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'nin tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Otovitrin 08.09.2020, 13:48
8
Lüks otomobil markasının ilk SUV'u Türkiye'de

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, Turkey İstanbul Yeniköy'deki Showroom'unda yerini aldı. Yeni modelin Kasım ayında satışa sunulacağı aktarılırken, spor otomobil özelliğine sahip olduğu vurgulandı. D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX'in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü söyledi.

''Spor otomobil özelliğine sahip bir SUV''
Yeni modelin özelliklerine değinen Nevzat Kaya, ''4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip yeni model birçok kritik noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor ve üstünlükleri ile göz dolduruyor. Bunlardan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum Torkun 2 bin RPM'den itibaren devreye girmesi ve 5 bin RPM'e kadar aktif olması çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatması da takdire şayan bir konu. Üstelik bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor. Tüm Aston Martinlerde olduğu gibi kendine özgü şahsi ve gövde yapısı ile öne çıkan yeni model, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor. Tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken, diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış. Yeni model, 1 derece başına 27 bin NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşınmış durumda Ayrıca 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor'' dedi.

Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvelik opsiyonu ise aracımızda yine standart olarak gelen özellikler arasında.Markanın diğer tüm modellerinde olduğu gibi kendine özgü şasi ve gövde yapısı ile öne çıkan yeni model, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor, tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken, diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış''.

Yeniköy'de yerini alan yeni modelin test aracının kasım ayında Türkiye'de olacağı belirtildi. Kullanıcıların, kasım ayında deneyimleyebileceği yeni modele yıl bitmeden sahip olabileceği aktarıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25