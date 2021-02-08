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LPG’Lİ ARAÇLAR ÖZEL YAĞ VE BAKIM ÜRÜNLERİNE İHTİYAÇ DUYAR MI?

Benzin ve LPG farklı karakteristiğe sahip iki ayrı yakıt olarak öne çıkıyor. Peki LPG’li araçlar benzinli araçların kullandığı yağ ve bakım ürünlerini kullanabilir mi? LPG’li araçlar özel yağlara ihtiyaç duyar mı? Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü konu ile ilgili, “LPG fiziksel özellikleri itibarıyla benzinden farklı bir yakıttır. LPG’li motorlar ideal bir yanma için daha fazla hava girişine ihtiyaç duyarlar, LPG-hava karışımı benzin-hava karışımına göre daha yavaş yandığı için termal yük artabilir. Yine de günümüzde geliştirilen tam sentetik ve yarı sentetik yağlar LPG’li araçların da ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilir” ifadelerini kullandı.

Otovitrin 08.02.2021, 12:04
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LPG’Lİ ARAÇLAR ÖZEL YAĞ VE BAKIM ÜRÜNLERİNE İHTİYAÇ DUYAR MI?

LPG’li araçlara olan talep gün geçtikçe artıyor. TÜİK verilerine göre 2019 yılı sonunda trafiğe kayıtlı LPG’li araç sayısı 4 milyon 661 bine yükseldi. Bu rakamın 2020 verileri hesaba katıldığında 5 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Peki, LPG’li araçlar benzinli araçlara göre daha farklı yağ ve bakım ürünlerine ihtiyaç duyar mı? Dünyanın en büyük alternatif yakıt üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, bu soruyu yanıtladı. 

‘LPG’Lİ ARAÇLAR BENZİNLİ ARAÇLARA GÖRE DAHA FAZLA HAVAYA İHTİYAÇ DUYAR’

LPG ile benzinin farklı yakıtlar olduğuna dikkat çeken BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “LPG’nin yanması için daha fazla havaya ihtiyaç vardır. LPG yakıt dönüşümü uygulanmış bir 

aracın motorunda termal yük benzinli motora göre daha fazla gerçekleşebilir. Bu nedenle LPG kullanan araçlarda motor yağı büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“MODERN YAĞLAR TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLİYOR”

Piyasada bulunan tam sentetik ve yarı sentetik yağların birçoğunun yüksek ısıya, korozyona ve oksidasyona yönelik katkı içerdiğini ifade eden Kadir Örücü, “LPG her ne kadar benzinden farklı karakteristiğe sahip olsa da günümüzde geliştirilen tam sentetik ve yarı sentetik yağlar içerdikleri katkı maddeleriyle LPG’li araçların da ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmektedir. Yağın dışında piyasada LPG’li araçlara özel diye satılan diğer bakım ürünlerine gerek yoktur” dedi. 

“FABRİKA TAVSİYESİNE KULAK VERİLMELİ”

Yağ seçiminde en önemli olgunun fabrika verileri olduğuna dikkat çeken Örücü, “Her motorun çalışma değerleri ve ihtiyaçları farklıdır. O nedenle fabrikanın belirlediği yağı kullanmak, motorun ömrü ve bakım süresi için hayati önem taşır. LPG’li ya da benzinli araç farkı gözetmeksizin, fabrikanın önerdiği yağı kullanmanız aracın ömrünü artıracaktır. 

Bunun yanında yağ ve filtre değişim sürelerine de dikkat edilmelidir. Kullanım ömrünü doldurmuş yağ, yağlama işlevini yerine getiremeyeceği için sorunlara yol açabilir.

Motor arızalarının büyük bir çoğunluğu yağ ve filtre değişimlerinin zamanında yaptırılmamasından ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. 

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