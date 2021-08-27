LPG DÖNÜŞÜMÜ ARTIK TÜM ARAÇLARA UYGULANABİLECEK

Otomotiv teknolojileri baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Karbon emisyonu değerleri her geçen gün daha da düşürülürken, motor hacimleri küçülüyor ve yakıt verimliliği artıyor. Performans, geçmişten beri otomobil kullanıcıları için önemli bir kriter oluştursa da yakıt ekonomisi ve çevrecilik gibi yeni unsurlar tüketiciyi daha çok cezbediyor.

‘FABRİKA ÇIKIŞ ARAÇLARDA UYGULANAN TEKNOLOJİDEN GELİŞTİRİLDİ”

Lider otomotiv üreticilerinin BRC dönüşüm kitleriyle satış rekorları kırdığını belirten BRC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Genci Prevazi, “BRC, Türkiye’de ve dünyada önemli otomotiv markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle öne çıkıyor. Türkiye’de en çok satan markalara

özel ürettiğimiz kitlerle otomobiller ‘sıfır kilometre’ LPG dönüşümüne kavuşuyor. Son bir yılda tüketicilerin satın alma davranışını incelediğimizde yakıt ekonomisinin en önemli seçim kriteri olduğunu görebilirsiniz. Bizler de BRC Türkiye olarak, yakıt ekonomisini hedefleyen en gelişmiş LPG dönüşüm kiti Maestro’yu geliştirdik” dedi.

“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ARAÇLARI HEDEFLEDİK”

Alternatif yakıt sistemleri devi BRC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi Genci Prevazi, “Otomotiv teknolojileri hızla gelişirken alternatif yakıt sistemlerinin bu duruma seyirci kalması beklenemezdi. Maestro kitimizle doğrudan enjeksiyona sahip yüksek teknolojili araçları hedefledik. Yüksek teknolojili araçlar hem çevreci hem de yakıt ekonomisi açısından tüketicilerin beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Yüksek teknolojili araçların Maestro kitiyle LPG dönüşümüne açılması, daha çevreci ve daha ekonomik olan LPG ile etkilerini ikiye katlayacak” ifadelerini kullandı.

“NEREDEYSE SIFIRA YAKIN BENZİN TÜKETİMİ VE YÜKSEK TASARRUF”

Eski teknolojiye sahip SDI kitlerle LPG’li araçların belli miktarda da olsa çalışmak için benzine ihtiyaç duyduğunu belirten Genci Prevazi, “Eski teknolojiye sahip SDI kitlerde LPG’li araçlar belli miktarda benzin tüketimine ihtiyaç duyar. Bu tüketim 100 kilometrede rahatlıkla 1 litrenin üzerine çıkabilir. Maestro kiti, 100 kilometre 150 gramdan az benzin tüketir. Çalışmada esnasında benzine ihtiyaç duymaz. Ayrıca Maestro kitiyle, dönüşüm sonrasında yüzde 42’ye varan yakıt tasarrufunu garanti ediyoruz. Dönüşüm maliyetini yaptığınız kilometrelerle kısa sürede karşılayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“ARACA ÖZEL YAZILIM”

AFC elektronik ünitesiyle Maestro kitinin yakıt kontrolünü kendisinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Prevazi, “Devrim yaratan AFC elektronik ünitesiyle, Yeni BRC Maestro kitin yakıt kontrolünü, ayar gerektirmeden gerçekleştirdiğini vurgulayan Genci Prevazi, “Maestro kit, BRC Ar-Ge laboratuvarlarında uzun testler sonucu araca özel geliştirilen ve aracın sistemine kusursuz uyum sağlayan üstün bir mühendislik ürünü. İnsan müdahalesiyle herhangi bir ayarlama gerektirmeden kusursuz sürüş ve yakıt ekonomisini garanti edebiliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.