LINDA JACKSON, PEUGEOT MARKASININ CEO’SU OLARAK ATANDI

PEUGEOT Markası CEO’su Linda Jackson yapmış olduğu değerlendirmede: “PEUGEOT markasına katılmaktan ve son birkaç yıldır ekiplerin sürdürmüş olduğu çalışmaları üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Stellantis Grubu’nun tanıtımı ile aynı zamana denk geldiği için bu süreç daha da heyecan verici.” şeklinde konuştu.