Lexus, Türkiye’nin İlk Instagram Botu’nu Devreye Aldı

Bu sayede Lexus markası hakkında bilgi almak isteyenler, Instagram uygulamasıyla da Lexus Deneyim Danışmanı’na anında erişim sağlayabilecekler.

Türkiye, 39 milyonu aşkın Instagram kullanıcısıyla dünyada 6. sırada bulunurken Lexus Türkiye’nin Instagram chatbot kanalı, marka hakkında bilgi almayı çok daha kolay hale getiriyor.

Lexus Instagram chatbot kanalı, kullanıcılara 7/24 kesintisiz hizmet ve anlık cevap alma olanağı sunuyor. Bu sayede Lexus müşterileri marka hakkında aradıkları sorulara anında ulaşabiliyor ve istediğinde “Canlı Destek” ile Lexus temsilcileriyle de iletişim kurulmasını sağlıyor.

Lexus, teknoloji iş ortağı Jetlink ile birlikte konuşmaya dayalı yapay zeka platformuna Instagram entegrasyonunu ekleyerek Lexus Deneyim Danışmanı’nın bu kanalda da kullanılmasını sağladı.

Instagram kullanıcıları “lexusturkiye” hesabına direkt mesaj göndererek Lexus ayrıcalıklarına ulaşabilecekler. Bu chatbot ile sohbet ederek Lexus modelleri, fiyatları; Lexus’un satış sonrası ayrıcalıkları, teknolojisi, 2. el Lexus ve kampanyaları gibi hizmetler hakkında bilgi edinebilecekler.

Lexus Deneyim Danışmanı, sahip olduğu yapay zeka sayesinde yeni bilgiler öğreniyor, hiçbir bilgiyi unutmuyor ve bu sayede kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşıyor.